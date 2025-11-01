林岱樺岡山造勢湧3萬人 游盈隆：投下民進黨選戰超級變數

民進黨立委林岱樺1日晚上在高雄岡山舉辦首場的三山造勢晚會，林岱樺更在台上哽咽強調清白，自己因為民調衝第一，就遭黑暗勢力糟蹋，她會咬牙堅決走下去。對此，「台灣民意基金會」董事長游盈隆表示，林岱樺這一場她在高雄岡山的造勢展現驚人基層實力，顯然已為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

林岱樺在岡山的造勢活動效果顯著。（圖／中天新聞）

針對林岱樺1日晚間在岡山的造勢活動，現場湧入3萬名支持群眾，展現驚人基層實力。游盈隆直言，這場晚會堪稱近一、兩年來高雄最成功的一場群眾造勢活動，而林岱樺這位在許多人印象中已經奄奄一息的政治人物，今晚強勢出擊，聲淚俱下，將所有的冤屈直接訴諸群眾，並自認是黨內民調最高且最強的候選人，希望獲得高雄鄉親的理解與支持。

廣告 廣告

林岱樺在岡山的造勢湧入3萬人。（圖／林岱樺臉書）

游盈隆認為，就在今夜，林岱樺顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

而外交部長林佳龍日前登高一呼聲援林岱樺，瞬間讓林岱樺成為焦點人物，令人動容。游盈隆引用資深媒體人夏珍對這件事的形容「這是派系頭必要的情義之舉」，他也覺得是適當的形容。「民進黨內缺乏這種『情義之舉』的美德已經很久了，政治多一點人味比較好。」

延伸閱讀

陳其邁萬聖節扮「演唱會工作人員」三綠委同框 獨缺林岱樺

林岱樺岡山造勢能量超驚人！黃揚明：綠營初選將好戲連發

喊美濃大峽谷「原本沒什麼大代誌」！郭國文為賴瑞隆站台轟藍炒作