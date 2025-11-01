林岱樺岡山造勢湧3萬人 游盈隆：為綠營高市長初選投下超級變數

民進黨立委林岱樺1日晚上在高雄岡山河堤公園舉辦首場的三山造勢晚會，原本在造勢海報上要出席力挺4大將突然取消出席，林岱樺哽咽強調清白，自己因為民調衝第一，就遭黑暗勢力糟蹋，她會咬牙堅決走下去。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，林岱樺今晚聲淚俱下，將她所有的冤屈直接訴諸群眾，希望獲得鄉親的理解與支持。這一場她在高雄岡山的造勢，湧入3萬群眾，展現驚人基層實力，顯然已為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

游盈隆1日在臉書貼文表示，林岱樺今晚在岡山造勢，湧入3萬支持群眾，展現驚人基層實力。這場晚會堪稱近一、兩年來高雄最成功的一場群眾造勢活動。林岱樺這位在許多人印象中已經奄奄一息的政治人物，今晚強勢出擊，聲淚俱下，將她所有的冤屈直接訴諸群眾，她自認是黨內民調最高且最強的候選人，希望獲得鄉親的理解與支持。就在今夜，她顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

游盈隆接著指出，外交部長林佳龍最近登高一呼聲援林岱樺，瞬間讓林岱樺成為焦點人物，令人動容。資深媒體人夏珍形容「這是派系頭必要的情義之舉」，他覺得是適當的形容。的確，民進黨內缺乏這種「情義之舉」的美德已經很久了，政治多一點人味比較好。

