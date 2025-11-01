林岱樺岡山造勢能量超驚人！黃揚明：綠營初選將好戲連發

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今天晚間在高雄岡山辦造勢晚會，雖然先前表態挺她的正國會大咖都缺席，但支持者熱度不減，現場湧入3萬人。媒體人黃揚明指出，林岱樺透過強大的基層能量證明實力，破解退選耳語，令其他角逐者不敢小覷，綠營高雄市長初選正式開打後，肯定是好戲連發。

林岱樺在岡山舉辦造勢，現場湧入大批支持者。

林岱樺在台上致詞時，強調自己「清清白白」，並控訴檢調追殺，使自己幾乎「家破人亡」，這樣的情況，天公伯不答應，鄉親們也不答應。造勢結束後，林岱樺在受訪時表示，她開創了高雄奇蹟，和鄉親們一起打破了派系包辦、壟斷的局面，史無前例的以在地相挺的基層實力，拚出萬人爆場的驚人氣勢。

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺更說，這是初選以來的最大場面，局勢正在翻轉中，「我們一定會勝利」，雖然遭受打壓、迫害，但她和鄉親們創造了高雄奇蹟，代表了高雄人的志氣，代表了高雄人的骨氣，代表高雄人要爭氣，走高雄的路，講出高雄人的心聲。

林岱樺在岡山舉辦造勢，現場湧入大批支持者。（圖／翻攝林岱樺臉書）

黃揚明表示，林岱樺這場造勢，因正國會派系集體表態而引發關注，即使最後正國會公職人員集體缺席，林岱樺仍透過強大的基層能量，證明她的實力、破解地方退選耳語。他指出，即使司法案件纏身，林陣營透過辦這場大型造勢，讓其他角逐者不敢小覷，「高雄綠營市長初選正式開打後，肯定是好戲連發。」

