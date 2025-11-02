林岱樺岡山造勢衝3萬人！沈富雄直呼「震撼」：仙姑厲害

表態參選2026年高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，1日在岡山舉造勢晚會，現場湧入3萬人，引發關注。前立委沈富雄直呼，「仙姑厲害」，並指這場造勢十分成功，展現了她的韌性和實力。

林岱樺1日在岡山造勢，現場湧入大批支持者。（圖／翻攝林岱樺臉書）

林岱樺1日晚間在岡山造勢，雖然先前表態支持的正國會大咖一個沒來，但支持者情義相挺，現場湧入3萬人。林岱樺更在造勢中控訴，自己被檢調追殺，但鄉親們檢驗她25年，證明她是乾乾淨淨、清清白白的一個人，「檢調要用助理費來糟蹋我，天公伯不同意，鄉親們也不會同意！」

廣告 廣告

林岱樺還高喊，「天公伯，祢有看到我們的天公囝被人欺負嗎？天公伯，祢有看到我的眼淚嗎？我們2萬多人向祢拜託，拜託天公伯，給正派的人一個公道，給林岱樺一個公道，我會用生命替鄉親打拚，我會用生命替我們高雄打拚，天公伯，拜託祢！鄉親們，拜託你們！拜託大家！」

沈富雄。（圖／中天新聞）

沈富雄今天在政論節目《TVBS戰情室》表示，林岱樺昨天這個造勢，某種程度上是很震撼的，「仙姑怎麼這麼厲害？」他認為林岱樺的造勢很成功，展現她的韌性，也展現她的實力。對於國民黨立委柯志恩說，不相信林岱樺會脫黨，柯志恩講這個應該是有用意的。

林岱樺1日在岡山造勢，現場湧入3萬人。（圖／翻攝林岱樺臉書）

沈富雄指出，昨天最尷尬的是正國會，龍頭全面出來相挺，不只是林佳龍，甚至正國會的大阿哥、大阿姊都排上去了，結果一個都沒來，但這對她不見得是不利的，因為支持者看到這些大咖不來、放生林岱樺，會認為「就要靠我們了」，所以是起到相反的作用，「仙姑厲害」。