林岱樺岡山造勢3萬人！柯志恩喊「聽聽就好」：有算過椅子

表態參選2026年高雄市長選戰的民進黨立委林岱樺，日前在岡山舉辦大型造勢晚會，現場湧入3萬人，引發關注。國民黨立委柯志恩今天（3日）表示，有派人去數過椅子和人數，「大家聽聽就好了。」

林岱樺在岡山造勢引發關注。（圖／翻攝林岱樺臉書）

柯志恩在政論節目《新聞大白話》表示，林岱樺在岡山的造勢非常成功，「但是你說要到3萬人，那大家就是聽聽就好了，因為我們有派人去數過椅子的，也派人去數過人，但是她要喊3萬我們都尊重。」

柯志恩認為，未來民進黨的候選人一定會用這樣的方式，每個人都會喊出1萬、3萬，下次也可能會喊出5萬、10萬，這個都是可以預期的，有人該跪的，有人該哭的，有人該幹什麼的，這個劇碼也都在大家想像想當中。距離選舉剩下390天，不曉得為何就要把過程變成這樣，民進黨到目前為止，都還相信他們只要初選過了「頭過身就過了」。

柯志恩。（圖／中天新聞）

柯志恩指出，之後邱議瑩會在旗山辦一場大造勢，有趣的是，林岱樺12月也將在同一場地舉辦造勢活動。邱議瑩看到林岱樺在岡山造勢的陣仗，她的造勢活動人會比較少嗎？當林岱樺看到邱議瑩的場子搞出1萬、2萬人，她12月的造勢會少於3萬人嗎？柯志恩更說，這些造勢已經帶動南部遊覽車、便當、椅子等行業的興盛。

柯志恩說，因為民進黨的初選競爭激烈，「本來明年四五月才要掛的看板，現在也必須要先掛上去，這都是不少的開銷，所以選舉真的是很燒錢的，這個選過的大概都會知道，所以就會變成一個肉搏戰。」她認為，民進黨這4位立委，對她而言都差不多，都是她在立法院的同事，大家都是立法委員，沒有誰比較厲害誰比較不厲害。

林岱樺。（圖／中天新聞）

柯志恩指出，高雄市長陳其邁看起來比較支持邱議瑩，但目前總統賴清德已經被台南的選情搞得很頭大，所以他應該會把球交回去給陳其邁。未來當中這4人，應該就是大車拚，高雄的市民就好好來看，「產業因為他們而興盛，我們都是樂觀其成」，對於沒有資源的人，我們就還是透過論述，讓大家了解我們對高雄未來擘畫。

