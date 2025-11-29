林岱樺左營座談 提三項建設獲民眾認同

高雄市左營區新上里人口近三萬人，是區內人口前三大的社區，因交通便利、生活機能完善，被形容為高雄的「小天母」；林岱樺立委表示，新上里潛力強大，「未來若能進入高市府，我希望讓新上里做得比天母更好」。(見圖)

林岱樺今(廿九)日提出三項建設構想。首先，她主張在新上國小周邊閒置公地規劃「銀髮主題國民運動中心」，結合長者健身與日照服務，以因應人口成長與左營運動中心距離過遠的使用困境，並協助長輩預防肌少症、提升健康力。

林岱樺希望讓河堤公園更美、更安心。針對愛河上游經三民、左營至鼓山段夏季偶有臭味、親水廊道水質疑慮等問題，她主張導入AI影像判斷與二十四小時水質監測，並加強上游截流工程，讓居民能放心散步、大口呼吸。

第三，她強調要全面改善人行道安全，雖然新上里人行道規劃相對完整，但部分路段因破損與積水造成長輩、孩童跌倒風險。她承諾，若擔任市長，一百天提出改善方案，一年內完成修繕，讓民眾走得更安全。

面對新上里年輕居民多、長者近六千人的人口結構，林岱樺也提出「環顧日長」政策，提供長者健康手環掌握血氧、心跳等數據，並擴增日照與住宿型長照據點，打造友善高齡城市。

此外，林岱樺今日上午與黃文志議員、陳善慧議員 前往左營龍華市場掃街拜票，沿途與攤商交流市場環境、物價與生計，受到攤販熱情喊話「加油打氣」，氣氛溫暖。她表示，高雄傳統市場是庶民經濟的根，讓攤商賺更多、民眾買得更安心。

林岱樺強調，高雄要成為安居樂業的城市，「我會讓年輕人有希望、長輩有照顧，讓每一位居民都能在高雄過好生活」。