林岱樺左營拋三大建設藍圖 銀髮運動中心、水質AI監測、人行道全面改善

▲銀髮運動中心到AI監測愛河，林岱樺三大提案震動左營。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】左營新上里人口近三萬人，是區內人口前三大的社區，因交通便利、生活機能完善，被形容為高雄的「小天母」。林岱樺表示，新上里潛力強大，「未來若能進入市府，我希望讓新上里做得比天母更好。」

林岱樺提出三項建設構想。首先，她主張在新上國小周邊閒置公地規劃「銀髮主題國民運動中心」，結合長者健身與日照服務，以因應人口成長與左營運動中心距離過遠的使用困境，並協助長輩預防肌少症、提升健康力。

廣告 廣告

林岱樺希望讓河堤公園更美、更安心。針對愛河上游經三民、左營至鼓山段夏季偶有臭味、親水廊道水質疑慮等問題，她主張導入 AI 影像判斷與 24 小時水質監測，並加強上游截流工程，讓居民能放心散步、大口呼吸。

第三，她強調要全面改善人行道安全。雖然新上里人行道規劃相對完整，但部分路段因破損與積水造成長輩、孩童跌倒風險。她承諾，「若擔任市長，100 天提出改善方案，一年內完成修繕，讓市民走得更安全。」

面對新上里年輕居民多、長者近六千人的人口結構，林岱樺也提出「環顧日長」政策，提供長者健康手環掌握血氧、心跳等數據，並擴增日照與住宿型長照據點，打造友善高齡城市。

此外，林岱樺今（29）日上午與黃文志議員、陳善慧議員 前往左營龍華市場掃街拜票，沿途與攤商交流市場環境、物價與生計，受到攤販熱情喊話「加油打氣」，氣氛溫暖。她表示，高雄傳統市場是庶民經濟的根，讓攤商賺更多、市民買得更安心。

林岱樺強調，高雄要成為安居樂業的城市，「我會讓年輕人有希望、長輩有照顧，讓每一位居民都能在高雄過好生活。」（圖╱立委林岱樺辦公室提供）