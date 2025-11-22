林岱樺延續岡山3萬人氣勢 今闖邱議瑩本命區旗山拔樁

民進黨高雄市長初選打得火熱，綠委林岱樺規劃一系列「三山造勢」活動，月初首場在岡山獲得3萬人到場支持後，今（22）日下午將在旗山公共體育場舉辦第二場造勢活動，直搗主要競爭對手綠委邱議瑩的本命區拔樁。

民進黨立委林岱樺。（資料圖／中天新聞）

林岱樺11月1日在岡山河堤公園舉辦首場造勢晚會，主辦單位宣稱現場湧入3萬人，展現其基層動員實力。台灣民意基金會董事長游盈隆評價這場晚會是近兩年高雄最成功的造勢活動，他認為林岱樺當晚聲淚俱下，將冤屈訴諸群眾，她自認是黨內民調最高且最強的參選人，希望獲得鄉親的理解與支持，顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

延續首場造勢的震撼效果，林岱樺今天下午在旗山公共體育場舉辦「大改革護國市長 旗山場造勢」，活動下午3點開放入場、4點正式開始，將宣告其政見與在地改革願景，以強大的在地基層實力號召民眾參與。

林岱樺 岡山造勢晚會吸引3萬人到場支持。（圖／林岱樺臉書）

林岱樺表示，旗美地區好山好水，卻常遭污名化、更成為廢棄物傾倒的犧牲地，這次是高雄人捍衛自己土地的戰役。她將於活動中提出未來市政規劃，以「安居樂業」為核心改革原縣區，打造兼具永續、交通與經濟發展的未來。

林岱樺強調，她過去曾多次參選高雄縣全選區的立委，大旗美等東九區的鄉親對她十分熟悉，也有深厚情感，她懇切號召市民用行動支持改革，邀請民眾前往旗山公共體育場共襄盛舉。

