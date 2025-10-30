林岱樺引爆綠營派系內鬨！溫朗東開第一槍宣布：退出正國會、退出選舉

外交部長林佳龍、民進黨立委王義川，29日晚間在社群平台發文，表態力挺有意角逐高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，引發外界熱議和綠營支持者不滿，其社群平台遭綠營支持者灌爆。而可能代表「正國會」投入明年台北市議員選舉的名嘴溫朗東今表態因為法支持林岱樺，「我只能退出派系，退出選舉」。

正國會表態挺林岱樺，引爆綠營內部風暴。（圖/資料照）

溫朗東今天（30日）在臉書發文表示，這個禮拜忙著搬家，從新北八里的租屋處搬到台北大直，之後再把戶籍從高雄遷過來，參選準備就初步完成了。然而昨晚發生了「林岱樺事件」，他想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話，想來想去，還是過不了自己這關，「我只能退出派系，退出選舉」。

林佳龍和王義川29日表態力挺林岱樺，引發外界熱議和綠營支持者不滿。（合成照/資料照）

溫朗東指出，林岱樺涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，他可以尊重林岱樺捍衛自己的清白與信仰，但他無法為林岱樺背書。林岱樺可以自己努力，他不批評但無法力挺。

溫朗東強調，他沒辦法為了要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺。目前因為他並非公職，正國會並沒有要他表態，這是對他的體恤，他很感謝。但他一旦接受派系支持，投入資源參選，基於情義，自己勢必要表態，勢必要支持林岱樺，「我沒辦法自己離開高雄，卻要高雄人支持跟我價值觀背離的候選人」。

