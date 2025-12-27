林岱樺強調"是可供檢驗的參選人" 談及父親數度哽咽落淚

南部中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選進入倒數計時，立委林岱樺週六在鳳山舉辦大型造勢活動，現場湧入大批支持者。林岱樺除了再三向選民說明對高雄未來的擘畫，談到這一年來面對的重重打擊，他也語重心長的道出自己的無奈，強調自己是沒有靠派系、沒有靠山頭，是透明、清白，可供檢驗的參選人。





林岱樺強調清白「是可供檢驗的參選人」 談及父親數度哽咽落淚

立委林岱樺在鳳山舉辦大型造勢活動，大批支持者擠爆現場。（圖／民視新聞）





立委林岱樺週六下午在鳳山舉辦大型造勢活動，光是大進場就被滿滿熱情支持者包圍。現場支持者歡呼聲不斷，黨內前任及現任議員也到場相挺，林岱樺向選民暢談政見，說明對高雄未來的擘畫，也話鋒一轉，無奈道出自己的辛酸和委屈。立委林岱樺說，同黨不同命，就像台語歌說的，有人出生是好命，我是用命在打拚，面對打擊岱樺最勇敢，面對檢驗岱樺最清白。

林岱樺以高雄女兒身分向市民懇託，喊話高雄人站出來，選擇自己的未來。（圖／民視新聞）





強調自己是透明、清白，可供檢驗的參選人。談到自己的父親、前鳳山市長林三郎時，更數度哽咽落淚。林岱樺從岡山到旗山，這次回到鳳山壓軸舉辦造勢活動，意義重大。林岱樺說，鳳山是我土生土長甚至起步的地方，能在這邊和超過十萬名鄉親站在一起，對我來講意義非常重大，這次初選不是比派系不是比靠山，而是比誰真正準備好帶領高雄往前走。

感謝市民朋友的溫暖支持，林岱樺也以高雄女兒的身分向市民懇託，喊話高雄人站出來，選擇自己的未來。





