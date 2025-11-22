林岱樺復刻「三山造勢」前進旗山 怒批大旗美不應成「美濃大峽谷」

林岱樺22日前進旗山體育場舉辦造勢活動，認為去年的颱風讓大旗美鄉親受到淹水之苦，甚至被傾倒垃圾、被挖成大峽谷「就是政府的錯誤」，因此提出「高雄大改革」還給市民安居樂業環境。（任義宇攝）

有意角逐高雄市長的立委林岱樺，今（22）日前進旗山體育場，舉辦繼月初的岡山場後第二場造勢活動，吸引約2萬支持者到場，對於這次選在大旗美地區舉辦造勢，林岱樺認為去年的颱風，讓鄉親受到淹水之苦，甚至被傾倒垃圾、被挖成大峽谷「就是政府的錯誤」，因此選擇在此要和鄉親同甘共苦，提出「高雄大改革」，還給市民安居樂業環境。

造勢活動中，除無黨籍高雄市議員高忠德登台助講外，市議員陳明澤、張漢忠、黃飛鳳、李雨庭、陳善慧等人也站台力挺，林岱樺上台時感性表示，民進黨25年前在高雄縣，沒有人敢代表女性參選立委，在最艱困的環境下高票當選，努力為市民服務至今。

對於近日官司纏身，林岱樺認為自己靠努力拚出民調第一，卻被競爭對手與檢調，以不實起訴打壓，用起訴書不存在的曖昧簡訊糟蹋她，「要岱樺要斷手斷腳才能繼續比賽，斷手斷腳還不夠，高雄地檢署還要對岱樺下封口令，各位鄉親啊，這就是所謂的殺人還要滅口。」

林岱樺話鋒一轉，指大旗美地區過去是好山好水寶地，卻在近年颱風遭遇過去少有的淹水之苦，甚至被亂挖、亂倒糟蹋成「美濃大峽谷」，還讓國民黨拿來政治攻擊，認為「就是政府的錯誤」，而自己第一時間站出來，要求中央提出解決手段。

林岱樺給予高雄市民承諾，提出「高雄大改革」要解決淹水問題，還要祭出百萬檢舉獎金，遏止亂倒垃圾不肖業者，守護高雄好山好水環境。

此外，林岱樺也提出，會在東高雄引入無人公車，走進走進旗山糖廠、美濃客家文物館，六龜溫泉，提供完整的觀光路線，拿出特色與便利交通讓鄉親賺大錢；也會提供長者健康智慧手錶，不只是看時間，也能24小時監測身體狀況，若出現異常立刻能提供救援，照顧市民健康。

提到造勢場地選擇，林岱樺說過去曾參選高雄縣長，對原線區特色如數家珍，岡山作為美國關稅戰首當其衝所在，理應優先關心當地產業而在那邊舉辦首場造勢，第二場則選擇在去年飽受風災淹水所苦的大旗美地區，強調「高雄每一份土地都是本命區」，沒有踩進誰地盤的問題。

