林岱樺成功爭取總統拍板成立「兒童及家庭署」 育兒政策重要里程碑

立法委員林岱樺今（廿五）日表示，提升育兒支持、打造親子友善城市，是高雄未來的核心政策，她多年在立法院積極推動兒少福利法制化，並成功爭取總統拍板成立「兒童及家庭署」，成為中央在兒童權益、家庭支持與托育政策上的重大突破，這不只是中央政策的前進，更是高雄年輕家庭的關鍵轉捩點。(見圖)

林岱樺指出，高雄必須讓家長「敢生、願養、可放心」，因此她提出「一區一親子館」的完整規劃，未來在各行政區設置具備室內遊憩、親子活動與臨時托育功能的親子館，讓父母在家附近即可獲得最直接的協助，減少許多臨時照顧與托育空窗的壓力。

在托育端，林岱樺主張全面提升公共托育量能，讓托育更可負擔、更穩定；同時推動幼兒園體能課程與活動空間改善，讓孩子在安全環境中健康成長。她也指出，戶外空間是孩子的重要學習場域，因此將持續推動社區特色遊戲場、改善親子步行空間，讓孩子更安全，家長更安心。

林岱樺強調，高雄要從「友善」走向「最好」，不僅需要完善的中央制度，更需要地方政府積極投入。她強調，未來將整合中央資源、爭取更多預算，讓高雄成為全台最友善親子的城市。

「孩子是城市的未來，家庭是城市的根。」林岱樺說，她會持續以家長的需求出發，打造真正屬於高雄家庭的幸福城市。