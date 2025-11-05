林岱樺批下封口令「還編造死人筆錄」 高雄地檢署回應了

民進黨立委林岱樺今接受採訪。（林岱樺辦公室提供／洪靖宜高雄傳真）

有意參選民進黨高雄市長初選的民進黨立委林岱樺，日前痛批高雄地檢署向法院聲請「全面禁止」她利用集會遊行、社群網站及媒體發表意見，形同下達「封口令」。她今天受訪再批高雄地檢署侵犯人權，甚至「編造死人筆錄」。對此，雄檢回應，本案已經進入審理並在準備程序中，相關事實認定及法律適用，將於法庭內的正式程序提出，就法院相關裁定，則均予以尊重。

立委林岱樺5日上節目專訪，她表示，人權不分國界，更不分黨派，高雄地檢署企圖對她下封口令，顯然違反憲法保障的言論自由、更違反無罪推定的原則，所以被高雄地方法院駁回。她提到，北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟然如此粗暴對待她，只要有良知的人，都會看不下去，這是良知與正義，和黨派無關。

林岱樺進一步指出，整起案件在公開審理後也可見許多瑕疵，包括雄檢起訴後找證據、要求法官自己去發文找證據資料，以及最令人震驚的「編造死人筆錄」，證人駱和明於身故後的證詞遭到誘導、扭曲及編造，律師團也發現前後兩份筆錄不同。

林岱樺表示，起訴書內更並沒有所謂的曖昧對話簡訊內容，她認為連起訴書都沒有的內容，當初報導的媒體或是檢調，是否應跟社會有交代，內容怎麼來？讓媒體跟網路拿來攻擊她半年、意圖毀她名譽。

高雄地檢署5日則回應：「本案已經進入審理並在準備程序中，相關事實認定及法律適用，本署將於法庭內之正式程序提出。就法院之相關裁定，本署均予以尊重。」

