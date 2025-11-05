林岱樺批雄檢封口令侵害人權 感謝跨黨派聲援：良知與正義不分藍綠

▲林岱樺感謝跨黨派聲援：這不是政治之爭，是民主價值保衛戰。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今（5）日接受中廣《千秋萬世》節目專訪時，針對涉及助理費案遭高雄地檢署起訴一事，首次正面回應外界關注。她強調，高雄地檢署近日向法院聲請要求對她祭出「全面禁言令」，內容涵蓋公開集會、媒體發言及社群發表等，但該聲請已遭高雄地方法院當日裁定駁回。林岱樺痛批，這項封口要求不僅涉嫌侵犯言論自由，更違反無罪推定原則，衍生嚴重人權疑慮。

林岱樺表示，「人權不分國界，更不分黨派。」她指出，過去台北地檢署面對台北市前市長柯文哲相關案件時，都未曾主張封口，質疑高雄地檢署此舉「粗暴」且「離譜」。她認為，任何一名具備法律基礎的人都應了解，言論自由與無罪推定是基本原則，「這是法學緒論第一堂課就會教的內容」。

▲林岱樺反擊：封口令違憲、違法、違良知 感謝跨黨派站出來！

她強調，對她祭出封口令並不僅是政治攻防，而是攸關社會價值的考驗，「這不是政黨問題，而是良知與正義的問題」。林岱樺並稱，事件引發各界關注，不分藍綠的民眾與人士表達支持，讓她感受「社會仍有正義」。

談及案件細節，林岱樺質疑，整起案件自公開審理以來瑕疵不斷，包括起訴後才補蒐證據、要求法官發文調資料等，更指控檢方疑有「編造死人筆錄」情事——她透露，證人駱和明過世後仍出現筆錄版本前後不一，律師團已掌握證詞遭「誘導、扭曲與編造」的疑點。

此外，對於外界曾大量轉載所謂「曖昧簡訊內容」，林岱樺強調，該內容根本未出現在起訴書中，質疑當初媒體及檢調是否應向社會交代消息來源，「這些不實內容被放大散布半年，嚴重傷害我的名譽。」

面對輿論風波，林岱樺在節目中也提及民進黨前交通部長林佳龍在個人低潮時給予溫暖關懷。她說，兩人自立院時期便相識，林佳龍以「老大哥」姿態提供建議與提醒，一路支持未曾中斷。

對於近期外界傳言「林佳龍與前外交部長吳釗燮不合」，林岱樺也在受訪中駁斥，呼籲勿散播傷害台灣外交戰力的不實內耗言論。她形容兩人皆是「台灣的公共財」，面對嚴峻國際處境，本就需多管道、跨布局外交，外界切勿以不同工作方式解讀為內部路線之爭，強調「兩人是1+1大於2」。

談到競選動態，林岱樺也回應日前岡山造勢「湧入三萬人」的話題。她認為，這象徵高雄民意希望被看見，「這不是我個人的政治造勢，而是高雄人民向全國發出的心聲。」

林岱樺最後表示，她將繼續透過公開場合說明案情，捍衛清白，也會尊重司法審理，但拒絕沈默，「我會用生命捍衛自己的清白，也會捍衛台灣得來不易的言論自由。」（圖╱林岱樺立委辦公室提供）