林岱樺批雄檢粗暴辦案 要求說明曖昧簡訊內容來源

有意爭取民進黨2026高雄市長初選提名的立委林岱樺5日接受網路廣播節目專訪，砲轟近8個月高雄地檢署對她起訴的不當樣態，她提到，近日雄檢向法院聲請要求她「全面禁言」，如此粗暴對待，大家都看不下去，且雄檢辦案過程也有眾多瑕疵，更指起訴書內並沒有所謂的曖昧對話簡訊內容，但這事卻讓媒體跟網路拿來攻擊她半年之久。

林岱樺指出，人權不分國界，更不分黨派，高雄地檢署企圖對她下「封口令」，要求她在集會、社群網站及媒體等管道全面禁言，顯然違反憲法保障的言論自由，更違反無罪推定的原則，所以被高雄地方法院駁回。她怒批，北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟然如此粗暴對待她，只要有良知的人都會看不下去。

林岱樺表示，整起案件在公開審理後也可見許多瑕疵，包括雄檢起訴後找證據、要求法官自己發文找證據資料，以及最令人震驚的「編造死人筆錄」，證人駱和明於身故後的證詞遭到誘導、扭曲及編造，律師團也發現前後2份筆錄不同。

林岱樺也稱，起訴書內根本沒有所謂的曖昧對話簡訊內容，但連起訴書都沒有的內容，當初報導的媒體或是檢調，是否應跟社會有交代，內容如何而來？讓媒體跟網路拿來攻擊她半年、意圖毀她名譽。

林岱樺也在節目上提及造勢前，同屬正國會系統的外交部長林佳龍在臉書發言送暖一事，她表示，林佳龍就是一位非常溫暖的老大哥，這一路來他就是以老大哥的身分不斷給她溫暖、建議、提醒以及指導。她要強調的是，此次岡山造勢大會有3萬人民站出來，其實是讓全國人民知道高雄人真正的心聲。

