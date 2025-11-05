林岱樺批雄檢造假死人筆錄

有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委林岱樺，5日接受網路廣播節目專訪時炮轟高雄地檢署粗暴辦案，且過程中多處瑕疵，還造假死人筆錄，她更指起訴書並沒有所謂的曖昧對話簡訊內容，但這事卻讓媒體跟網路拿來攻擊她半年之久，要求檢調說明來源為何？對此，雄檢表示，全案已進入審理階段，相關事實認定將於法庭對決見真章。

林岱樺說，雄檢日前企圖對她下「封口令」，要求她在集會、社群網站及媒體等全面禁言，顯然違反憲法保障的言論自由，更違反無罪推定原則，所以聲請案被高雄地方法院駁回。她怒批，北檢都不敢對前民眾黨主席柯文哲下封口令，雄檢對她竟然如此粗暴，只要有良知的人都會看不下去。

林岱樺進一步表示，整起案件在公開審理後也可見許多瑕疵，包括雄檢起訴後才開始找證據，且要求法官自行發文要證據資料，以及最令人震驚的「編造死人筆錄」，證人駱和明於身故後的證詞遭到誘導、扭曲及編造，律師團也發現前後2份筆錄有所不同。

林岱樺也稱，起訴書內根本沒有所謂的曖昧對話簡訊內容，但連起訴書都沒有的東西，卻被媒體跟網路拿來攻擊她長達半年之久，根本是意圖毀她名譽，當初報導的媒體或是檢調應該跟社會交代清楚，當時的內容如何而來？

針對林岱樺控訴「粗暴辦案」、「編造死人筆錄」等說法，雄檢昨日回應，此案已經進入審理並在準備程序中，相關事實認定及法律適用，將於法庭內的正式程序提出。至於雄檢聲請對林岱樺下「封口令」遭法院駁回一事，檢方表示，尊重法院相關裁定。