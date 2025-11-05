林岱樺批雄檢造假筆錄 反駁：起訴書根本沒曖昧對話

民進黨立委林岱樺接受《千秋萬事》主持人王淺秋專訪。 圖：擷取自中廣《千秋萬事》頻道

[Newtalk新聞] 投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺近期身陷詐領助理費爭議，不過她在1日於岡山大造勢仍有數萬人到場力挺。林岱樺今（5）日接受廣播節目專訪除了再次批評高雄地檢署侵犯人權，更指控雄檢編造死人筆錄，證人駱和明於身故後的證詞遭到誘導、扭曲及編造，律師團也發現前後兩份筆錄不同。

林岱樺今日接受《千秋萬事》主持人王淺秋專訪。針對周刊爆料林岱樺與住持釋煌智親密對話，她強調，起訴書中根本沒有出現所謂的曖昧對話簡訊內容，既然連起訴書都未載明，那麼當初報導的媒體或檢調單位就應向社會說明這些內容的來源。她質疑，這些不實訊息被媒體與網路散播長達半年，明顯意圖抹黑、毀損她的名譽。

林岱樺批評，雄檢對法院聲請讓她「全面禁言」，包括在集會、社群網站及媒體等管道下封口令是「侵犯人權」，強調人權不分國界，更不分黨派，雄檢企圖對她下封口令，顯然違反憲法保障的言論自由、更違反無罪推定的原則，所以被高雄地方法院駁回。「連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟然如此粗暴對待我。」她認為，只要有良知的人，都會看不下去，這是良知與正義，和黨派無關。

她進一步指出，整起案件在公開審理後也可見諸多瑕疵，包括雄檢起訴後找證據，要求法官自己去發文找證據資料，以及最令人震驚的「編造死人筆錄」，證人駱和明於身故後的證詞遭到誘導、扭曲及編造，律師團也發現前後兩份筆錄不同。

