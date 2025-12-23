林岱樺拋「一纜二塔三黃金」港灣藍圖 打造高雄上千億觀光動能

高雄市長參選人林岱樺23日舉行政策記者會，正式提出「一纜二塔三黃金」世界級港灣發展計畫，主張以全球唯一的跨港纜車系統，結合市區與旗津雙塔地標，以及串聯駁二、旗津與高雄港的黃金觀光廊帶，形塑高雄嶄新的國際城市門戶。她強調，這不僅是一項重大建設，更是一套整合觀光、產業、就業與城市治理的長期發展藍圖，可望為高雄帶來上千億元觀光產值，創造十萬以上就業機會。

↑圖說：林岱樺舉行第三場政策記者會，正式提出「一纜二塔三黃金」世界級港灣發展計畫。（圖片來源：林岱樺辦公室提供）

記者會在福華飯店舉行，並邀請多位國際學生共同參與，透過跨文化交流，呈現高雄從港口城市走向世界舞台的企圖心。林岱樺指出，高雄擁有獨一無二的港灣條件，卻長期缺乏能讓世界「一眼記住」的城市地標，「一纜二塔三黃金」正是補齊這塊關鍵拼圖，讓高雄在國際城市競逐中建立高度辨識度。

林岱樺以巴黎艾菲爾鐵塔為例表示，世界級地標不只是建築象徵，更是驅動觀光與城市經濟的引擎。她認為，若高雄能完成世界唯一的跨港纜車，並以雙塔串聯港灣景觀，將使高雄成為亞洲少數、全球獨特的港灣觀光城市，站上國際舞台。

↑圖說：林岱樺表示「一纜二塔三黃金」計畫可望為高雄創造10萬至15萬個就業機會（圖片來源：林岱樺辦公室提供）

她說明，計畫核心包括橫跨高雄港的跨港纜車系統，作為城市新風景線；在市區與旗津分別設置象徵新天際線的世界級雙塔，並以纜車連結；同時於旗津海水浴場、海岸公園與風車公園設置三座觀海塔，導入繩索滑板車、海上長堤及可由纜車進入的博物館等特色設施，完整串聯駁二、旗津與港灣周邊，打造黃金觀光經濟帶。

林岱樺指出，未來民眾與旅客不僅可從空中飽覽港灣景觀，更能帶動旗津過夜經濟，全面升級藝文與海洋觀光。她進一步引述國際觀光經驗與觀光署統計指出，國際旅客平均停留約7晚、每日消費約183美元，只要該計畫吸引巴黎國際旅客量的6.5%，約每年230萬名國際旅客，即可為高雄創造約900億元觀光產值。

↑圖說：林岱樺強調將以穩健治理與長期眼光，讓高雄真正走向世界。（圖片來源：林岱樺辦公室提供）

在國旅方面，林岱樺表示，目前駁二與旗津年人次約1,300萬，只要提升三成，即可再增加約100億元觀光效益，合計每年可為高雄帶來上千億元的觀光與相關產業產值。她強調，觀光是最具乘數效果的產業，依國際估算，每1,000萬元觀光產值可創造8至10個就業機會，整體計畫可望為高雄帶來10萬至15萬個工作機會，涵蓋觀光、服務、文化創意及相關產業。

林岱樺直言，高雄此刻最需要的不是單一大型投資，而是能讓年輕人有工作、薪資提升，願意留在高雄生活與成家。她最後表示，巴黎花了百年，讓一座鐵塔成為世界象徵，高雄正站在關鍵時刻，只要方向正確、決心到位，就有條件完成一項寫進城市歷史的建設，邁向亞洲一線港灣觀光城市。她也強調，自己已準備好以穩健治理與長期眼光推動這項具世代意義的計畫，邀請市民共同支持，讓高雄真正走向世界。

