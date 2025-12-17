林岱樺拋AI新政 鎖定居住、交通與長照解決市民痛點

立法委員林岱樺17日在高雄福華飯店舉行政策說明會，針對居住、交通、農業缺工與長照等市民最有感的十項生活問題，提出導入人工智慧（AI）的政策藍圖。她強調，要提出「史上最容易懂、最有感」的政見，讓市民不只聽得懂，也相信做得到，透過科技改善生活，打造好住、好行、好生活的城市。

↑圖說：林岱樺舉行政策說明會，邀請年輕情侶與青農代表提出目前市民所苦惱問題。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

政策說明會以生活情境出發，由主持人引導青農代表與年輕情侶提問，點出年輕人買不起房、社宅租期短、通勤道路不平、交流道壅塞與停車位難尋等日常困擾。林岱樺面對市民直球提問回應指出，科技應回應人性、政策應來自民意，未來將以執行力為核心，跳脫意識形態，從市民生活問題出發，提出具體可行的解方。

↑圖說：林岱樺提出AI新政，透過簡潔文字搭配短片，說明AI如何改善市民痛點（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

在交通議題上，林岱樺直指國道匝道紅綠燈是塞車關鍵，並拋出具體時程，承諾若當選，四年內推動中正路交流道朝向「無紅綠燈」目標建設，同時結合智慧科技建置即時停車資訊系統，擴大智慧停車格，提升用路效率。她也提出以公車與清潔車作為道路感測載具，即時回報坑洞，並在24小時內完成修復。

針對農業缺工問題，林岱樺提出成立「智慧農機合作社」，讓農民可租借機器人進行採摘、鋤草與搬運；在偏遠地區長照方面，則規劃以智慧手環串聯9家市立醫院，並結合無人機送藥服務，提升照護即時性。面對青年居住壓力，她主張大量興建社會住宅，導入智慧管理並鬆綁租期限制，讓年輕人能穩定成家、長久居住；在空氣品質議題上，則提出於公車、捷運與路燈加裝空氣濾淨科技，改善城市空品。

↑圖說：在農業問題上，林岱樺提出AI農具只租不賣的政策。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

林岱樺表示，這次提出的十項AI新政，皆是可透過數據與科技驗收的具體工程。她強調已為城市治理做好準備，期盼在民調中獲得市民支持，以實際執行力推動高雄朝向全國第一的AI智慧城市邁進。

