林岱樺拚初選 支持者炸鍋！四叉貓公開表態：我挺「這2人」選高雄市長

政治中心／許智超報導

林佳龍力挺林岱樺角逐下屆高雄市長黨內初選。（圖／記者楊士誼攝影）

外交部長林佳龍近日在臉書公開表態，支持有意角逐下屆高雄市長黨內初選的民進黨立委林岱樺，誇她「有為有守，不貪不取」，引起各界議論。身為高雄選民的網紅四叉貓日前直喊，「我才不要含淚投票，大不了就不去投票而已」，隨後發文說「為了避免林岱樺未來成為高雄市長，我這次得公開表態了！」他支持立委賴瑞隆或邱議瑩參選。

四叉貓在臉書發文表示，林岱樺明日要在岡山河堤公園辦初選造勢，林佳龍等人發文相挺，引發許多綠營支持者的不滿，他知道黨內初選就像「兄弟爬山」得各自努力，也知道黨內派系有不得不力挺推派人選的苦衷，「但這次是林岱樺耶！」他身為一個從小在岡山長大的高雄人，覺得出來說句話。

廣告 廣告

四叉貓提到，林岱樺2019年提了「同性結合法」，意圖讓同性戀「結婚」被「結合」取代，並且法條寫著雙方的三等親都可訴請法院介入，拆散結合關係，結果惹怒同志族群，大罵她是「葛林岱樺德」，甚至在同婚法案關鍵的第4條（成立後同性戀將可辦理結婚登記）投下反對票，成為民進黨唯一投下反對票的立委。

四叉貓坦言，雖然現在同婚通過了，多年後的林岱樺也改變態度支持同婚，但他更想支持的是同志族群被反同公投765萬票壓在地上摩擦時，還不畏選民壓力，雪中送炭一路相挺的那些立委，且林岱樺爭議事件極多，現在貪污官司纏身，因此不認為林是適合的高雄市長候選人，「高虹安參選前我就天天發文罵她是貪污犯了，罵到她都快卸任了，要是將來林岱樺選上後也被判個貪污七年起跳，到時候我該不該也整天發文罵林岱樺？」

四叉貓最後說，現在是民進黨準備要內部初選階段，為了避免林岱樺未來成為高雄市，他這次公開表態「我支持『賴瑞隆』或『邱議瑩』參選高雄市長」，要是最後初選是林岱樺勝出，投票日會把買高鐵的費用拿去買機票飛到日本玩。

更多三立新聞網報導

正國會挺林岱樺！四叉貓喊「我才不要含淚投票」：大不了不去投票

真正公開透明！四叉貓說出「九月份臉書真實收入」驚呼：感恩讚嘆祖克柏

央廣駭客案延燒！四叉貓再起底工程師曾做這事：離職後黃國昌就踢爆違建

雙標？高虹安退黨「民眾黨仍力挺」他：黨員馬治薇遭判2年8個月卻被切割

