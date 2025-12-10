林岱樺拚綠營高雄市長初選 提3大護國產業帶動發展

（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，今天下午舉行首場政策說明會，表示將以科技、軍工與海洋「3大護國產業」為核心，帶動高雄產業發展，讓高雄未來「賺錢、賺錢、賺大錢」。

民進黨高雄市長初選白熱化，目前共有立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺及許智傑表態參選。

林岱樺今天邀集產官學界人士齊聚首場政策說明會，包含前交通部長賀陳旦、漢翔企業工會理事長于正道、前高雄市捷運局長吳義隆等人出席。

廣告 廣告

林岱樺表示，未來將以科技、軍工與海洋「3大護國產業」為核心。在科技方面，協助傳統產業升級並進入半導體供應鏈，讓晶圓製程中每一道設備與耗材，都由高雄在地製造，創造高附加價值的產業能量。

在軍工產業方面，她提出協助金屬加工、螺絲扣件等傳產取得航太與軍規認證、建立從零組件到整機量產的無人載具聚落；至於海洋產業方面，推動本土液化天然氣（LNG）船隊建立，並助高雄在冷鏈物流、低溫科技與觀光等產業中掌握新興市場。

林岱樺也強調，要讓高雄各區找到定位、共享進步。東高雄作為山城遊憩核心，串連常態化觀光路線並導入無人公車；西部沿海藉由漁港重整與冷鏈建置，發展海洋科技與漁港經濟。

此外，她說，北高雄透過產業用地與政策引導，打造航太扣件、無人載具與低軌衛星等新興科技聚落；南高雄結合國七、港口與國際機場，建設具國際競爭力的全球運籌中心；市區以大眾運輸為導向，進行場站周遭的聯合開發與招商。

林岱樺表示，護國產業是總統賴清德中央政策與國際政局印證的明確方向，更是高雄產業全面轉型起飛的最佳時機。在她的產業規劃下，高雄未來將迎接「訂單、訂單、大訂單；賺錢、賺錢、賺大錢」。（編輯：黃名璽）1141210