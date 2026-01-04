林岱樺指性侵是城市警訊 強調市民安全跟尊嚴很重要

立委林岱樺四日展開車掃行動，走入街頭巷弄，親自向市民揮手拜託。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委林岱樺四日指出，高雄市發生少女遭性侵案件，顯示社會安全網出現重大破口，這對城市來說是嚴肅的警訊。

林岱樺認為，是否還有遭受傷害而不敢走出來、因害怕默默承受恐懼的人，她喊話「妳不會是單獨的，不會是孤單的，岱樺會願意陪妳走完這一程，站在妳旁邊。」

林岱樺在車掃活動車隊出發前強調，初選固然重要，但市民的安全跟尊嚴比任何事情都更重要，這是她在出發之前要表達對這案件的關心。

林岱樺四日展開車掃行動，走入街頭巷弄，親自向市民致意，四日上午八點五十分自仁武總部出發，預計行經仁武區、鳥松區、大寮區及林園區，向市民朋友懇請支持，請向她揮揮手，最後一哩路，一同為她打氣！