林岱樺挺午餐免費 再加碼三大教育投資

[NOWnews今日新聞] 針對高雄市長陳其邁宣布推動「高雄公立學校營養午餐免費」政策，高雄市長參選人、現任立法委員林岱樺今（8）日表示全力支持，並強調未來若由她擔任高雄市長，將在既有政策基礎上再加碼，讓高雄的孩子「吃得更好、長得更壯、學得更強」。

林岱樺指出，營養午餐免費是把照顧落實在每天的日常，更是減輕家庭負擔、提升學習支持的關鍵一步；但教育投資不能只停在「有沒有免費」，而要往「孩子真正需要什麼」前進。她說：「孩子的餐桌，就是城市的未來；今天願意為孩子多做一點，明天高雄就多贏一點。」

林岱樺表示，除了支持市府午餐免費政策，她也將提出更完整的「從營養到健康、從體能到國際力」的加碼方案，包含讓孩子「天天有牛乳，補鈣顧健康」，把營養支持制度化、日常化；同時推動「幼兒體適能，課程有補助」，把運動與健康習慣向下扎根，協助幼兒園與家庭有資源、有方法；並以「班班有外師，城鄉無差距」為目標，讓偏鄉與市區享有同等的語言學習機會，縮短城鄉教育落差。

她強調，教育政策要做得長久，靠的不只是預算，更是治理與落實；必須讓學校第一線能順利執行、讓家長看得見成效、讓孩子真正得到好處。林岱樺也送上一句「金句」回應外界關心：「免費是起點，品質是底線，孩子有感才是終點。」

林岱樺也表示，她將持續以「把資源投在孩子身上」為核心，讓高雄教育從照顧走向競爭力，打造更健康、更公平、更有國際力的下一代。

