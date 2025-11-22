林岱樺挺進旗山造勢 帶律師團隊登台喊「清清白白」

林岱樺律師團隊陣容堅強，包括19年法官經驗的律師李代昌、18年檢察官經歷律師葛光輝、6年法官及18年律師經驗的李銘洲，以及17年律師經歷蔡家豪。今晚由蔡家豪（手拿麥克風）在台上發言，李銘洲則站在旁邊陪同。（任義宇攝）

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今（22）日繼月初大岡山造勢活動後，再到旗山體育場造勢宣講，但因目前仍有詐領助理費案官司纏身，這次不僅在會前播放長達3分鐘「澄清影片」，更大動作帶上2名律師登台，強調25年來不靠派系、特權為市民服務，要跟天公伯證明自身清清白白，更怒批「高雄不是派系、檢調說的算」。

蔡家豪表示，「我們4位律師每天都在研究這個案件，我們看了很多證據、筆錄、資料，可以說是沒日沒夜的在研究」，他強調，林岱樺律師團對秉持法律專業，秉持資深律師經驗，以及道德、良心，相信此案還有無罪空間，律師團隊將會向法院爭取判無罪。

