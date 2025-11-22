林岱樺挺進旗山造勢 還沒上台先公布「澄清影片」捍衛清白

有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺，22日她進軍旗山區造勢，她尚未登台演講，台上就先播放長達3分鐘「澄清影片」。（任義宇攝）

有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺複製韓流「三山造勢」模式，本月初在高雄岡山區舉辦大型晚會湧入3萬人，22日她進軍旗山區造勢，下午3時許大批民眾湧入現場，主辦單位指出，現場上看2萬人，人潮陸續進場。（任義宇攝）

有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺複製韓流「三山造勢」模式，本月初在高雄岡山區舉辦大型晚會湧入3萬人，今（22）日她進軍旗山區造勢，下午3時許大批民眾湧入現場，林岱樺尚未登台演講，台上就先播放長達3分鐘「澄清影片」，針對涉入詐領助理費案，影片內容強調非事實，並提出5大真相說明，盼能向外界捍衛清白。

林岱樺澄清影片指出，檢方起訴書提及林岱樺表哥駱和明未實際擔任公費助理，虛報助理費，但律師表示，駱和明及其妻子等5位證人皆證述，駱確實有擔任公費助理，負責電腦維修、文件遞送等工作。

影片指出，專案小組筆錄出現「錄音沒有的句子」，像是「同意被虛報為林岱樺公費助理」，但錄音檔無此陳述；另起訴書提及，林岱樺大弟媳王瓊翎自稱只認識1名助理，6位證人沒看過王工作，因此認定王冒領助理費，但林岱樺澄清，6位證人證詞顯示事實並非如此，王確實有在服務處工作，這些證據卻未公開在起訴書上。

另針對王瓊翎薪資浮動爭議，影片指出，起訴書提及王瓊翎每月領取薪資浮動並非固定，但對話紀錄顯示王有加班，律師也指出，服務處工作量本來就不固定，加班由通訊軟體對話內容可證明，是依照工作量給付薪酬，工時長薪資領比較多是合理的。

針對起訴書指出，林岱樺4位助理浮報加班費並繳回，但林岱樺透過影片表示，4位助理的通訊軟體對話紀錄、行程表、電子郵件、請託處理等證據都顯示，加班是真的，沒有浮報加班費。律師也在影片中說，依法院判決，只要沒有浮報，自願繳回就是合法。

另影片也澄清，2位助理明確「同意」帳戶供他人使用，由於薪資入帳後是個人財產，同意後自由處分完全合法，駁斥檢方起訴內容，強調非不實、非詐領、帳戶代用完全合法。

至於檢方起訴書指出，有祕密證人指稱林岱樺指示溢領加班費，林岱樺駁斥「從未指示」，林岱樺律師也說，檢察官未提出任何「浮報加班」的證據，沒證據的指控非事實。林岱樺服務處強調，證據不會說謊，真相很清楚，指控站不住腳，依法並無不合。

