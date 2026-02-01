林岱樺挺鳥松家具產業 協助爭取資源支持發展

立委林岱樺與議員到鳥松區所前廣場，參加「鳥松家具開運年」活動，和在地商圈夥伴、鄉親朋友一起為新的一年祈福開運。（林岱樺提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委林岱樺一日上午與議員到鳥松區所前廣場，參加「鳥松家具開運年」活動，和在地商圈夥伴、鄉親朋友一起為新的一年祈福開運。

林岱樺表示，鳥松家具街是高雄重要的產業聚落，承載著在地師傅的技術與用心，也見證台灣家具產業一路走來的努力與堅持。面對景氣變化與消費型態轉變，地方商圈經營真的不容易，更需要大家一起支持。

林岱樺說，身為立法委員，她會持續在中央為地方發聲，協助爭取資源，支持商圈發展與產業升級，讓像鳥松家具街這樣的重要產業，能走得穩、走得長。

林岱樺卅一日到哈瑪星，在莊嚴的古武道氣氛中，見證高雄市武德殿迎來一百零二歲的人瑞級生日。她指出，這座落成於一九二四年的古蹟，在陳信寰老師的守護下，成為台灣唯一保有原始武道功能的活文化資產。

林岱樺表示，今年的祈願祭更是戰後八十年來的最高規格，看著日本橿原神宮與台灣石鎚神社的神主共同執禮，並由李明勳小姐獻上優雅的「浦安之舞」，內心滿是感動。

她提到，特別是想到日本橿原神宮那四座壯觀的鳥居，至今仍保留著百年前的台灣檜木，這份深厚的台日情誼，就如同武德殿的木造建築一樣，歷久而彌新。