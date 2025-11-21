林岱樺挺「護國產業」！與日本交流協會對談台日合作新布局

▲「護國市長」願景啟動，林岱樺與日方深入談台日情勢與高雄關鍵角色。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】今（21）日上午，日本台灣交流協會台北事務所政治部政治室室長多田初，前往立法院拜會立法委員、民進黨高雄市長參選人林岱樺，雙方就台日情勢與高雄發展簡要交換意見。林岱樺也特別請多田初轉達對日本首相高市早苗的問候，並特別提到，現任高雄市長陳其邁今天受訪表示，「高市挺台灣，高市挺高市，德不孤必有鄰」，正說明台日不只是做生意，更是在民主陣營裡互相扶持的好鄰居。

林岱樺表示，高市早苗提出的「危機管理投資」，核心精神是「危機還沒發生，國家就要先準備好」。包括國防、科技與基礎設施，政府都要主動投資，而不是等到情勢惡化才被動應付。她說，自己這次參選高雄市長，以「護國市長」為主要訴求，就是受到類似想法的啟發，希望用城市層級的「預先投資」，守住人民生活與安全。多田初特別感謝林岱樺委員對日本的關注，也對林岱樺委員的主張感到興趣。

林岱樺坦言，「護國市長」的初衷，是她心裡一直記得一句話：「平時有訂單，有錢賺；戰時最安全。」平時，要讓高雄勞工和青年有穩定工作，企業接得到訂單；一旦區域情勢緊張，則要讓高雄在民主夥伴的產業鏈中，變成「誰都不想放棄、大家都願意守護」的關鍵城市，「高雄不能只當廉價代工，而要成為民主陣營都需要的城市。」

她也用簡單方式說明三大「護國產業」。第一，是軍工產業，包括無人機、無人船和與國防安全相關製造，把高雄長期累積的造船、金屬與機械能量再升級，轉成保護台灣的實力。第二，是科技產業，聚焦半導體設備、精密零組件與人工智慧等關鍵技術，讓高雄在民主供應鏈中有不可取代的角色。第三，是海洋產業，把港口、能源、漁業與冷鏈物流串起來，讓高雄既是生活的依靠，也是台灣走向世界的門戶。

林岱樺指出，台灣和日本一樣，都在地緣政治第一線，又同樣珍惜自由、相信民主。各國這幾年從晶片到原料，都在調整供應鏈，「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」，民主夥伴要一起建立更安全的分工。她說，自己在立法院質詢時，多次提出「非紅供應鏈」概念，主張與日本、美國、歐洲等民主國家合作，把重要產業的風險分散開來，「這不只是經濟問題，也是生活安全、國家安全的問題。」

交流最後，多田初也特別致贈日本台灣交流協會的紀念品，為這次的拜會做個紀念。林岱樺表示也特別談到未來市政方向，她會延續陳其邁市長推動的城市外交與交流平台，例如台日水果節等活動，讓高雄和日本在文化、觀光互動上持續升溫，同時把「護國市長」三大產業理念，放進高雄發展藍圖。她總結，「就是要讓高雄在和平的時候，有穩定工作、有好收入；一旦風險升高，高雄也要成為台灣的安全城市。」（圖╱林岱樺立委辦公室提供）