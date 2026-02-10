林岱樺探視因公重傷國軍弟兄送暖打氣 全力爭取「醫療照護」為國軍撐起後盾

【警政時報 陳蒂蒂／臺北報導】農曆年前最後一週，民進黨資深立法委員林岱樺 特別前往醫院探視一名因公重傷的國軍弟兄，向長年守護國家安全的官兵表達最深切的關懷與敬意，並在重要療程前夕親自為其加油打氣，傳遞溫暖與力量，現場氣氛溫馨感人 。

據了解，該名國軍士官服役超過十年，於執行任務期間不幸發生意外，導致頸椎嚴重受創，一度面臨頸椎以下癱瘓的重大危機。受傷後歷經長時間住院與密集復健，復原過程艱辛，對個人身心與家庭經濟皆造成極大衝擊。

林岱樺表示，得知該名官兵即將進行下一階段關鍵療程，因此特別於療程前夕前來探視，希望為他注入信心與希望。她強調：「治療的不只是身體，更需要意志力與對未來的信念。」

在接獲家屬陳情後，林岱樺服務團隊即主動啟動跨部會協調機制，積極協助爭取醫療與照護資源。經多方奔走後，成功爭取衛福部專案醫療支持，包括幹細胞治療等進階療程，目前病況已有明顯進展；同時，也協助向國防部爭取慰問金及相關補助，確保官兵後續終身醫療照護與撫卹權益獲得完善保障。

林岱樺指出，該名官兵為家庭主要經濟支柱，家中尚有年幼子女與年邁父母需照顧，「制度的溫度，往往決定一個家庭能否撐過最困難的時刻。」她也強調，未來若涉及傷病評定、服役轉銜或職涯銜接等問題，將持續陪伴協助，確保國家責任不因行政程序而中斷。

適逢年節將近，林岱樺也特別送上關懷物資與祝福，希望在療程前夕為官兵及家屬帶來更多支持與力量。她最後表示：「真正的團圓，不只是回家過年，而是讓為國付出的人知道，他們永遠不是孤單面對困難。」

