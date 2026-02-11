林岱樺探視重傷國軍士官 跨部會協助醫療與撫卹保障
農曆年前最後一週，立法委員林岱樺前往醫院探視一名因公重傷的國軍士官，在關鍵療程前夕送上祝福與鼓勵，向長年守護國家安全的官兵表達關懷與敬意，盼為其復原之路注入信心與力量。
該名士官服役逾十年，日前執行任務時意外受傷，造成頸椎重創，一度面臨頸椎以下無法行動的嚴峻挑戰。事故發生後，歷經數月住院與密集復健，治療過程艱辛，對個人身心與家庭經濟皆帶來沉重壓力。
林岱樺表示，得知該名官兵將於翌日進行重要療程，特別把握時間前往探視，盼在關鍵時刻為他加油打氣。她指出，傷後復原不僅是身體治療，更需要心理支持與社會資源協助，「治療的不只是身體，更需要信心與希望。」
在接獲家屬陳情後，林岱樺服務團隊隨即展開跨部會協調，協助爭取醫療與照護資源。經多方溝通，成功爭取衛生福利部專案醫療支持，包含幹細胞治療等項目，病況已有明顯進展；同時也向國防部協助爭取慰問金，並確認後續終身醫療照護與撫卹權益，減輕家屬面對漫長復原過程的負擔。
林岱樺指出，該名士官為家中主要經濟支柱，尚有年幼子女與年邁父母需照顧，突如其來的傷病讓家庭承受巨大壓力。「制度的溫度，決定一個家庭能否撐過最困難的時刻。」她強調，未來若涉及傷病評定或服役轉銜等程序問題，將持續陪伴家屬，確保相關權益不因行政流程而中斷。
年節將至，林岱樺也特別向官兵與家屬送上祝福。她表示，真正的團圓不僅是回家過年，更是讓為國付出的人知道，他們在最困難的時刻並不孤單，社會與國家都會成為堅實後盾。
