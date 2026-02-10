林岱樺探視重傷國軍弟兄 承諾「協助爭取慰問金」

即時中心／温芸萱報導

年前最後一週，民進黨立委林岱樺前往醫院探視一名因公重傷的國軍，該名士官服役逾十年，執勤時頸椎重創，一度面臨癱瘓危機。林岱樺在重要療程前夕到場打氣，並在家屬陳情後，主動協助跨部會溝通，成功爭取衛福部專案醫療支持與國防部慰問金，確保終身醫療與撫卹權益。她強調，制度必須成為守護國軍與家庭的堅實後盾，不讓付出的人孤單承擔。

該名國軍士官服役超過十年，於執行任務期間因公受傷，造成頸椎重創，一度面臨頸椎以下無法行動的重大挑戰。意外後歷經多月住院與密集復健，過程艱辛，對個人與家庭都是極大的考驗。

林岱樺表示，得知該名官兵將於明日進行下一階段重要療程，因此特別在療程前夕前來探視，希望為他注入信心與力量。她指出：「治療的不只是身體，更需要信心與希望。」

在接獲家屬陳情後，林岱樺服務團隊即主動協助跨部會溝通，積極爭取醫療與照護資源。經多方努力，成功協助爭取衛福部專案醫療支持，包含幹細胞治療，病況已有明顯進展；同時也協助向國防部爭取慰問金，並確保後續終身醫療照護與撫卹權益，讓家屬在漫長復原路上不再孤單。

林岱樺指出，該名國軍弟兄肩負家庭主要經濟責任，家中尚有年幼子女與年邁父母需要照顧，「制度的溫度，決定了一個家庭能不能撐過最困難的時刻。」她也強調，未來若面臨傷病評定或服役轉銜等問題，將持續陪伴家屬，確保國家責任不因程序而中斷。

年節將至，林岱樺特別送上關懷與祝福，希望在療程前夕為官兵與家屬注入力量。她最後表示：「真正的團圓，不只是回家過年，而是讓為國付出的人知道，他們永遠不是一個人。」





