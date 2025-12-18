林岱樺探訪遭火災的工廠 促經長全力協助業者重建

立委林岱樺與經濟部長龔明鑫一同前往大發工業園區，關心日前遭受火災的塑膠工廠現況。（林岱樺提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委林岱樺十八日上午與經濟部長龔明鑫一同前往大發工業園區，關心日前遭受火災的塑膠工廠現況。

林岱樺指出，廠區付之一炬，機器設備全毀，業主與廠長難掩心痛。沒有人希望意外發生，她立即請龔部長務必全力協助業者，透過政府力量第一時間幫助重建。

林岱樺表示，感謝龔明鑫部長明快允諾，經濟部一定全力協助，提供企業主優惠貸款、利息補貼與設備補助等協助，只盼企業盡快復原。

林岱樺強調，她會和所有支撐高雄經濟的中小企業同行，更要在每一個困難時刻，與大家站在一起。

大發產業園區十六日發生大火，知名塑膠工廠禹青企業公司因廠內加熱爐爆炸引燃油料，火勢延燒近十九小時，直到十七日上午六時才撲滅，消防人員仍於現場處理殘火，廠房幾乎付之一炬。

禹青公司專門生產塑膠餐具、建材，因製程區加熱爐爆炸引燃附近酒精、柴油，由於廠內大量塑膠製品，造成明顯粒狀物排放，高市環保局調查為人為因素起火，將依違反空氣污染防制法規定裁處罰鍰。