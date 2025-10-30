林岱樺控遭網軍惡意攻擊 喊話改革路不會停止、堅定守護民意

立法委員林岱樺30日控訴，近期有人以網軍手段扭曲民意，刻意製造假熱度。（圖／CTWANT攝影組）

立法委員林岱樺今（30）日指出，近期網路攻擊異常激增，短時間內出現超過一千則重複性留言與惡意抹黑。經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司透過群控系統操作水軍發動攻擊。她強調，越被攻擊，就代表改革越有力量，來自暗黑手段的攻擊，會讓她更堅定守護民意、繼續前進。

林岱樺指出，此波攻擊發生的時間點，與《正國會聯合推薦文》發布幾乎同步，顯示有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意。「我們已蒐集留言紀錄、帳號清單與時間軸資料，將向平台正式申訴，要求查明是否存在協同行為。」她強調，網軍攻擊不是民意，而是對改革力量的打壓。

「越被攻擊，就代表我們的改革越有力量。正因為我獲得正國會的支持，聲勢上升、改革受到矚目，才讓某些人感到焦慮。」林岱樺呼籲，面對惡意操作，支持者應勇敢發聲，拒絕網軍假訊息，支持真實民意！

她感謝許多網友在留言區自發留言「支持正國會推薦」、「拒絕假帳號攻擊」，用真實聲量對抗假熱度。林岱樺強調，「我們靠人民，不靠網軍，清白就是我們最堅固的防火牆」，改革的路不會停止，來自暗黑手段的攻擊，更會讓她堅定守護民意、繼續前進。

