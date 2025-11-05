林岱樺控雄檢「編造曖昧簡訊」 認岡山造勢超乎預期：原估1萬人

有意參選民進黨高雄市長初選的立委林岱樺1日於岡山舉行造勢活動，講到激動處時忍不住哽咽落淚。（資料照／洪靖宜攝）

綠委林岱樺，日前痛批雄檢向法院聲請「全面禁言」，形同下達「封口令」。她5日受訪時再批雄檢侵犯人權，起訴後找證據，甚至「編造死人筆錄」。林岱樺強調，外傳曖昧對話簡訊，根本經過雄檢編造，她白白被打半年。還提及1日岡山三萬人造勢，不管是誰要給她穿小鞋，人民都在看。

林岱樺5日在《千秋萬事》節目表示，法院的公開審理，就是把檢調的暗黑角落曝光。雄檢對她的不當起訴有4個樣態：一，雄檢對她提出「全面禁言」的要求，高雄地院當日立刻駁回，且強調無罪推論。連北檢都不敢對柯文哲下封口令了，可以看見雄檢的要求是非常荒謬的。雄檢到底在怕什麼？把林岱樺的嘴巴縫起來，不當起訴的事實就會不見？雄檢違反了三件事：無罪推定、比例原則、言論自由。檢察官違憲、違法！

林岱樺指出，第二是「起訴後找證據」，第三是「編造死人筆錄」，第四是起訴書內並沒有所謂的「曖昧對話簡訊」。「我白白挨打了半年！」主持人王淺秋質疑，這些曖昧簡訊是送給周刊宣傳用的？林岱樺直呼對，起訴書有沒有？沒有！是放在最後的附件，跟案情無關。這有沒有編造之虞？

林岱樺質疑，那是手機的原文？不是！是經過雄檢自己編造、翻譯的。當初報導的媒體是否應該對社會交代，內容是怎麼來的？

王淺秋問及三萬人造勢，林岱樺直呼人民最大，老實講，她現場只排了一萬張椅子，活動6點開始，5點45分椅子就坐滿。「其他全部都不是我預估會出來的！」她上台說兩萬人，後來同仁說其實已經三萬了，因為除了椅子以外的所有空間，全部都是滿的！所以這個是代表什麼？

林岱樺直言，所以不管是誰要給她穿小鞋也好，人民都在看！市民作主，要相信人民是睿智的。王淺秋直呼，打壓過頭了，會不會有反作用力？

