林岱樺提「3大護國產業」對外賺錢 以包容性格爭取跨黨派支持市政

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨今（3）日舉行2026年高雄市長提名政見會，針對財劃法衝擊與首長政治性格。參選人、立委林岱樺回應，高雄在財源議題上應專注於「把餅做大、對外賺錢」，而非與其他縣市競爭微薄資源。

林岱樺指出財劃法的關鍵在於人口與營業額，因此主張推動傳統產業轉型，包括半導體設備國產化、國產軍工無人載具，以及天然氣國籍船海運等「3大護國產業」，藉此創造就業機會並吸引人口移入。

在政治領導風格上，林岱樺以「宜居樂業」為首長指標，並堅持「高高平」區域均衡發展方向。她強調未來若擔任市長，將展現包容型性格，不分黨派與意識形態推動市政，全力爭取跨黨派的支持，化解立委職務常被認為的對抗性特質。

針對市民安全與關鍵基礎設施保護，林岱樺提出2項制度改革。首先是強化市政民防，包含日常訓練、宣導民防知識及市府各局處的快速闢謠機制；其次是結合護國產業，利用平時出口的無人機技術，在天災或緊急狀態下強化防災與救災能力。

此外，林岱樺參考公共運輸隨機攻擊案經驗，提出導入智慧AI技術進行去識別化的異常行為監控，並強化第一線維安裝置、修補社會安全網及加強心理輔導，從根源阻斷極端行為。

關於城市國際化與雙語政策，林岱樺主張高雄的國際化必須從產業開始，透過半導體與軍工產業接軌國際供應鏈。她指出，高雄具備成為國際非紅供應鏈關鍵城市的條件，將爭取國際訂單以創造上千億產值，帶領中小企業爭取國際市場。

教育方面，林岱樺承諾將立委任內推動的「校校有外師」經驗擴展至全市，未來將實施「班班有外師」，強化公立學校雙語教育，提升對市立教育體系的信心。

林岱樺最後強調，未來若當選市長，將在財政上增加營業額與人口遷入以做大產值；在安全上結合AI與民防應變；並透過推動3大護國產業與跨港雙塔纜車，協助傳統產業與觀光業接軌國際，為高雄創造轉型與發展的新契機。

照片來源：民進黨直播

