林岱樺支持衛生局長留下 盼戴罪立功交出改革成績單

立委林岱樺說，她支持衛生局長黃志中留下把洞補好，但這不是護航，而是「戴罪立功」，最短時間交出改革成績單。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委林岱樺五日認為，真正的負責不是在壓力下選擇切割或退場。所以她支持衛生局長黃志中留下把洞補好，但這不是護航，而是「戴罪立功」，最短時間交出改革成績單。

林岱樺表示，一個敗類的惡行，代表管理機制出現漏洞。對於監督失靈的批評，她完全認同，這正是她一直主張推動「大改革」的原因。

林岱樺建議黃局長，必須在最短時間內完成數位足跡監測系統與異常讀取告警機制的全面升級，交出改革的成績單。改革不能有空窗期，我們要的是制度的徹底重整：把權限管控做到滴水不漏。

她指出，「錯就是錯：不要逃避」。面對嚴重的犯罪與體系失靈，我們絕不能試圖淡化傷害。受害者可能不只一人，她除了會陪著勇敢站出來的受害者一起前行，市府應立即開設受害者申訴專線，並全面引入第三方民間諮商力量介入輔導。

林岱樺主張，我們必須建立一個獨立於行政體系之外的信任管道，讓隱藏在暗處的傷害能被看見，讓專業的力量接住每一顆受傷的心。

林岱樺也提到，高雄不需要一個只會切割、粉飾太平的政府，我們需要的是願意扛起責任、深耕改革的團隊。黃局長三十多年來對弱勢的付出不容抹殺，但她會以最嚴厲的標準監督這場大改革。