林岱樺旗山造勢大合影 (圖)

民進黨高雄市長初選競爭激烈，綠委林岱樺今天（22日）挺進旗山造勢，被認為是踩進對手、綠委邱議瑩的本命區。對於為何選在旗山造勢，林岱樺表示，哪裡最困苦，她就從哪裡開始，高雄市的每一寸土地都是市民的本命區，也是她心心念念的故鄉。

中天新聞網 ・ 15 小時前