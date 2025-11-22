林岱樺旗山造勢播放澄清影片 雄檢否認嗆聲「後果自負」
林岱樺旗山造勢「直攻邱議瑩大本營」？ 邱：祝活動成功
民進黨立委林岱樺今（22）日在旗山舉辦第二場造勢活動，她月初在岡山的造勢，喊出3萬人次，因此今日更受矚目，至於地點旗山，向來都是同黨對手邱議瑩大本營，林岱樺也被認為，搶攻山城支持度，邱議瑩回應，祝福林...華視 ・ 12 小時前
游盈隆點名蔡英文對戰蔣萬安 王世堅:她確實國內最強
政治中心／陳妍伶、欒秉宙、胡景順 台北報導2026首都之戰戰況激烈，民進黨到底誰來戰蔣萬安才有贏面？游盈隆點名前總統蔡英文，讓民進黨立委一聽全傻眼，反問這不是認真的吧？徐國勇也說王世堅是個好人選，讓他聽了手一滑，差點簽名簽錯字。民視 ・ 21 小時前
直闖邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢逾萬人力挺 自嘆「不是好命子」批檢調殺人滅口
民進黨高雄市長初選白熱化，身陷詐領助理費案的立委林岱樺積極爭取提名，今（11/22）天下午她在黨內對手邱議營的本命區旗山舉辦造勢活動，主持人喊出現場破萬人。林岱樺在致詞時表示，自己為高雄奉獻25年青春，把最艱困的戰場，經營成現在的深綠鐵票區，她慨嘆，自己不是好命子，現在民調第一，就被檢調斷手斷腳、殺人滅口，希望鄉親給她、給高雄的未來一個公道。太報 ・ 13 小時前
林岱樺挺進旗山造勢 帶律師團隊登台喊「清清白白」
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今（22）日繼月初大岡山造勢活動後，再到旗山體育場造勢宣講，但因目前仍有詐領助理費案官司纏身，這次不僅在會前播放長達3分鐘「澄清影片」，更大動作帶上2名律師登台，強調25年來不靠派系、特權為市民服務，要跟天公伯證明自身清清白白，更怒批「高雄不是派系、檢調說的算」。中時新聞網 ・ 12 小時前
蕭美琴同框新北議員 挺綠新北市長參選人
網路媒體公布民調，新北市長選舉國民黨若由台北市副市長李四川出線，領先民進黨立委蘇巧慧10個百分點。副總統蕭美琴今（22）日與蘇巧慧、民進黨新北市議會黨團總召廖宜琨、議員石一佑等，一同出席樹林濟安宮總醮壇點燈開幕暨公益傳芳典禮，蕭美琴致詞時力挺蘇巧慧，風格有像她爸爸蘇貞昌，有傳承到認真做事情的魄力；廖宜琨則認為，民調可以參考，但相信蘇巧慧一定會後勢看漲。中時新聞網 ・ 14 小時前
柯文哲低調回中央黨部辦公？黃國昌：是同一棟但非同一空間
民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積率案，9月交保後漸趨低調，不過民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群上傳一張柯文哲背影照，而且位置就在中央黨部所在的台玻大樓，引發熱議。現任黨主席黃國昌今（11/22）天澄清，柯確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部，「離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」太報 ・ 20 小時前
遭爆回鍋參選桃園有贏面 鄭文燦震撼回應「這14字」曝心境
即時中心／林韋慈報導2026縣市長選戰逐漸升溫，各黨正密集布局。桃園部分，國民黨由現任市長張善政尋求連任，民進黨則尚未敲定人選。媒體人吳子嘉21日爆料，傳出桃園市前市長鄭文燦有意回鍋再戰桃園市長，若屬實將丟出「政壇震撼彈」。不過，民進黨桃園市議員魏筠直言，已親自詢問鄭文燦本人，對方僅用14字回應外界揣測。民視 ・ 17 小時前
控花縣府統籌分配款多拿70億 議員:社福預算未有感增加
政治中心／綜合報導藍白版本的財劃法過關後，各縣市明年都會拿到比以往更多統籌分配款，但花蓮議員就指出"縣府多拿70億，社福預算卻沒有感增加"，而且在給如部落祭典、產銷班開班會補助、或宮廟補助，動輒成長好幾倍，質疑綁樁、為特定人士明年選舉鋪路。民視 ・ 13 小時前
造勢破萬人！林岱樺曝民調第一「被追殺」
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨立委林岱樺今（22）日前往旗山舉辦大型造勢活動，直搗對手綠委邱議瑩的本命區。林岱樺透露，她的民調第一名，也因此被攻擊、被檢調追殺，而她也允諾，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
毒雞蛋擴大抽驗！彰化15處高風險蛋場「全部未檢出」
彰化縣文雅畜牧場日前被檢出蛋雞含有禁用農藥「芬普尼」陽性反應，為防止問題蛋品流入市面，縣府立即啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。首波針對15家高風險牧場的檢驗結果於22日出爐，所有雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出」，縣府表示將持續擴大監測，嚴格把關民眾食安。中天新聞網 ・ 15 小時前
「李四川條款」三讀 川伯無奈：不知為何變成我的條款
立法院會21日表決三讀修正通過國民黨立委所提《地方制度法》第55條修正動議，取消直轄市必須人口超過250萬才能增設第3位副市長的門檻，讓所有直轄市不分人口數，皆可設置3位副市長，被視為「李四川條款」。對此台北市市副市長李四川今天(22日)回應，不曉得為什麼會變成「李四川條款」，直轄市有3位副市長不是壞事，新北市部分人口白天還是到台北市上班，所以用戶籍人口計算其實不合理。中時新聞網 ・ 14 小時前
金馬62/林柏宏穿「芋頭火鍋」登場！網驚：太像證婚人
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉行，其中林柏宏以頒獎嘉賓身分亮相紅毯，一身灰色西裝搭配紫色襯衫的造型成為全場焦點，有網友直呼他「太像證婚人」，林柏宏也自嘲走的是「芋頭火鍋」路線。中天新聞網 ・ 12 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 13 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前