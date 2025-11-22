林岱樺旗山造勢播放澄清影片 雄檢否認嗆聲「後果自負」

林岱樺22日進軍旗山區造勢，尚未登台即播放長達3分鐘的「澄清影片」，針對所涉詐領助理費案，影片強調並非事實，雄檢則表示沒有特別關注此事。（任義宇攝）

有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺，因詐領助理費案仍在地院審理中，本月初於高雄岡山區舉辦3萬人大型晚會時，曾藉宣講機會抨擊檢調，隨後傳出高雄地檢署向法院聲請禁止林岱樺在集會遊行中「公審司法作為」，但遭法院駁回。

林岱樺今(22日)進軍旗山區造勢，下午3時許大批民眾湧入現場，她尚未登台即播放長達3分鐘的「澄清影片」，針對所涉詐領助理費案，影片強調並非事實，並提出5大真相說明，盼能向外界捍衛清白。

對此，雄檢表示並未針對林岱樺的造勢活動特別蒐證，對於影片或宣講內容也不會特別回應。至於媒體報導檢方嗆聲林岱樺「後果自負」，雄檢強調並無此事，予以否認。

