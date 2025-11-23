林岱樺旗山造勢湧入2萬人！邱議瑩：祝福活動舉辦成功
有意爭取代表民進黨參選2026年高雄市長的立委林岱樺，22日在旗山造勢，現場湧入2萬人，此舉被外界認為是踩進黨內初選對手、立委邱議瑩的本命區。對此，邱議瑩表示，祝福林岱樺活動舉辦成功。
林岱樺22日在旗山公共體育場舉辦造勢，主辦單位宣布，現場有2萬人參與。造勢活動結束後，林岱樺也在臉書上發文，「謝謝旗山，今晚再次見證，市民最大、高雄人為高雄作主！來自四面八方的高雄人到旗山熱情相挺，感謝數百社團領袖、議員與地方代表，以行動展現對岱樺、對高雄未來的信心。」
林岱樺說，25年來，她一心為高雄打拚，和旗美鄉親同身命，「咱只是要一個公平」，不淹水、不污染，青年有出路、長輩受照顧，讓大旗美重新成為真正的好山好水，讓每一個人安居樂業。每一個高雄人都是「天公仔囝」，她向天公伯祈願，給正派的人一個公道，給高雄的未來一個希望，「從旗山出發，高雄繼續前進！」
邱議瑩22日也行程滿檔，被問及林岱樺在旗山造勢，她表示，旗美地區現在已經進入觀光旺季，美濃的白玉蘿蔔節也開始了，「祝福同志、林岱樺委員的活動舉辦成功。」
