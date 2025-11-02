林岱樺晚會「民調教學」外界議論！許智傑、邱議瑩、賴瑞隆都說話了

記者洪正達／高雄報導

積極參加高雄市長的民進黨立委林岱樺，1日晚間舉辦首場造勢晚會，然而主持人在台上做起「民調教學」，提醒支持者接到民調電話可以自稱「20到30歲的」、「可以加權」，「這樣你知道吧」，造成各界議論紛紛，同在競逐中的邱議瑩、許智傑、賴瑞隆也「客氣」的不以為然。

據了解，林岱樺當晚的造勢晚會中，主持人在台上向民眾指出要「怎麼應答民調電話」，例如接到電話時，要表明自己是「20到30歲的」這樣有加權，再暗示支持者「這樣你知道吧」，甚至示範「請問您今年大約幾歲？」、「今年28歲」，讓各界都開始懷疑要支持者違反遊戲規則。

對此，同黨競逐者也紛紛表態；其中賴瑞隆表示，建議參選對手應該多有正面論述，才能在2026守住高雄；邱議瑩則說，很多民調辦法都有規定，很多問題應誠實回答；許智傑指出，民調確實有年齡加權，但還是要據實以報，才能更客觀、更具準確性。

