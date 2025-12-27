林岱樺最終場大鳳山造勢今登場 活動湧入上萬人力挺

有意角逐高雄市長初選的民進黨立委林岱樺，27日下午3時30分在高雄鳳山區舉辦大造勢，林岱樺母親（前排左二）也抵達會場坐在舞台前第一排，替女兒加油打氣。（洪靖宜攝）

林岱樺27日下午3時30分在高雄鳳山區舉辦大造勢，活動開放半小時，台上主持群喊現場已湧入7萬人。（洪靖宜攝）

高雄市議員黃秋媖（左一）、黃飛鳳（左二）、李雨庭（左三）、陳善慧（右一）、高忠德（右二）等人在舞台上揭開序幕。（洪靖宜攝）

約在下午4時35分許林岱樺（前排中）本人上台。（洪靖宜攝）

有意角逐高雄市長初選的民進黨立委林岱樺，27日下午3時30分在高雄鳳山區舉辦大造勢，由高雄市議員黃秋媖、黃飛鳳、李雨庭、陳善慧、高忠德等人在舞台上揭開序幕，活動開放半小時，台上主持群喊現場已湧入7萬人，而林岱樺母親也抵達會場坐在舞台前第一排，替女兒加油打氣，這也是林岱樺繼旗山、岡山造勢後的最後一場大型造勢活動。

林岱樺今日下午在捷運鳳山西站旁舉辦大型造勢，多名高市議員在台上一起揭開序幕後，輪番跟現場鄉親問好，並呼籲鄉親們電話民調支持林岱樺，講解民調流程。

高忠德指出，感謝林岱樺23年來為偏鄉地區付出與貢獻，他身為桃源區的市議員，一直都會林岱樺感念在心，所以他要非常勇敢站出來支持林岱樺。

黃飛鳳指出，林岱樺長期關心農業區發展，尤其農民受到極端氣候影響，若遇到收成不佳，林岱樺都會主動要求去地方拜訪，深入了解農民需求，甚至主動想行銷企畫、拍影片促銷農產品，也積極爭取經費做擋土牆，讓農民損失降到最低，所以她沒有第二句話，選擇站出來支持林岱樺。

陳善慧表示，自己是無黨籍，今天卻來幫林岱樺站台，因為他當選議員後，林岱樺積極替他與中央協調，「看到岱樺受到委屈，今天一定要來支持，勇敢支持高雄的女兒」。

黃秋媖表示，林岱樺把鄉親當自己的家人，對於每件事情都親力親為，希望鄉親多給予支持與鼓勵，是時候伸出溫暖雙手拉一把，讓林岱樺這幾十年來的付出有所回饋。

