林岱樺會勘大寮河堤路板樹 達成共識採分期移除分段補植

立委林岱樺到大寮河堤路段會勘板樹問題，達成共識，後續將採「分期移除、分段補植」。（記者吳文欽設）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委林岱樺二日到大寮河堤路段會勘板樹問題（氣味、環境不適、根系影響等），她要求不要再讓問題拖著走，要有清楚的改善路線與時間表。

林岱樺表示，這次會勘已達成共識，後續將採「分期移除、分段補植」，同時兼顧安全、美觀與環境機能，朝更適合在地風雨環境的樹種規劃，讓河堤綠帶更友善、更好走。

林岱樺指出，目前已確認的期程，二月底前，先完成移除四百八十五株黑板樹，四月底前，完成溪寮至義和里、萬大橋下游至光華路段等區段移除，三月底前由第七河川分署辦理「補植樹種說明會」，公開說明補植方向與作法，在七月底前完成植栽作業。

林岱樺提報，移除作業也會配合台電必要斷電措施，確保施工安全。若社區願意一起投入後續植栽維護，也能依程序向第七河川分署申請，建立更長久的在地照顧機制。

她說，她會持續追蹤每一個期限、每一個環節，並在說明會同步蒐集居民意見，讓改善真正貼近在地需求。