林岱樺案廉政會失能？沈榮欽舉徐國勇「台灣無光復節」為例：反映出綠高層極缺「完整領導策略」

民進黨立委林岱樺自從爆出涉犯詐領千萬助理費、公益侵占等罪刑後，掀起諸多爭議，包括近期綠營派系正國會「無預警」聲挺林遭社會強烈抨擊，以及國民黨人群起支持其投入初選；民進黨廉政會也因三次會議均未對林岱樺處停權受到非議，綠營聲量遭受打擊。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽今（7日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，以徐國勇「台灣沒光復節」為例來看近期關於林岱樺的所有爭議，反映出的關鍵問題就是綠營領袖缺乏「整體領導策略」。

沈榮欽先是指出，台灣是全球寺廟密度最高的國家，這些寺廟在無法可管的情況下，本身在政治上就形成一股分散、但加總起來不可小覷的力量，在高雄更是如此。



沈榮欽回顧，過去林岱樺聯合王金平、黃昭順、馬文君提出《宗教基本法》，從這些人來看，事實上林在當地結合宗教勢力，可以說她是「超越黨派」，擁有個人勢力足以和一些國民黨人密切合作，他們在宗教上也許有共同利益。



沈榮欽也說，現在可以看到不少國民黨人跑去支持林岱樺，一個很荒謬的現象，凸顯他們在宗教議題上與林分享著共同利益；可是從民進黨角度來講，綠營讓自己陷入一個非常被動的處境。



針對派系正國會聲援林岱樺，沈榮欽說，正國會的委員稱廉政會沒停權她，林岱樺就有權利投入高雄市長初選，那正國會當然認為他們有權利表達對林的支持，這整件事非常荒謬。他指出，廉政會的行政怠惰、不處置，使林岱樺有資格繼續參選，如果林通過初選，並在選舉期間被判刑，請問民進黨該怎麼辦？



沈榮欽強調，所謂的領導是要分配組織的資源，必須要有策略，而現在民進黨較大的問題是沒有「完整領導策略」。



沈榮欽舉例，先前民進黨秘書長徐國勇提出「台灣沒有光復節」，個人認為論述沒問題，若是徐還是政論節目主持人當然可以這麼說，但今天身為黨秘書長，要講出此論述需要有完整方案出擊，才不會讓外界認為是愛說甚麼就說。他直言，不管從徐國勇或是林岱樺事件來看，這其實就是缺乏領導策略的後果。



最後，沈榮欽認為，民進黨上層領袖需要有更清晰的領導策略，不能再用個人、廉政會或地方組織角度下去處理事情，很多綠營令人匪夷所思的作為反映出來的關鍵問題，就是黨上下沒有整體的戰略。他說，綠營一點一點地做去試探社會反應，黨的威信就會因此一點一滴被侵蝕，支持者同時逐漸喪失信任基礎。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

