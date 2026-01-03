林岱樺沒保證不脫黨！賴瑞隆緩頰「可能沒時間回答」：相信初選後會團結

記者劉秀敏／台北報導

民進黨2026高雄市長提名政見會今（3）日登場，針對黨內對手林岱樺並未正面回應「保證不脫黨參選」一題，賴瑞隆緩頰說，提問時問題非常多，不見得每個人都有時間答完每個問題，但相信大家都很清楚，沒有高雄人的支持，他們就沒機會當立委，也相信在初選過後，全部人都會團結一致支持獲勝的那個人。

談到政見會的表現，賴瑞隆認為，今天四位候選人的表現都相當好，把自己過去做的事情跟未來的願景都充分展現出來，也看得出大家對於高雄都有很深的期待跟很深的愛，黨內競爭有這樣的狀況非常好，也希望在競爭之後，不論結果如何，大家全力團結，一起守住高雄、守護高雄，這是所有高雄人對他們最大的期待。

賴瑞隆提到，今天特別準備了這個領巾、口袋巾，也是太太幫他準備的，希望他在今天都能夠很圓滿順利。

媒體關注，是否擔心最後有人脫黨參選？賴瑞隆說，他們四個立委都是高雄人長期栽培，在立法院也並肩作戰，一起守護高雄、守護台灣的前途，大家知道2026高雄市長選舉非常重要，不僅影響到高雄的整體發展，也影響台灣的未來。因此，他相信，四位同志在選後一定會團結一致，不會有脫黨的狀況。

至於政見會提問階段，林岱樺並未正面回應「保證不脫黨參選」，賴瑞隆則說，剛剛提問時，其實問題非常多，不見得每個人都有時間答完每一個問題。不過，他相信大家心裡都很清楚，沒有高雄人支持，就沒有現在他們有機會擔任立委、為國家付出，所以他們都非常珍惜，也疼惜高雄人的支持，「我們也相信，當初選過後，全部人都會團結一致支持獲勝的那個人，一起來守住高雄、守護高雄，我們有絕對的信心。」

