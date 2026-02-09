林岱樺涉詐助理費案 釋煌智控檢方涉不當偵查

（中央社記者張已亷高雄9日電）民進黨立委林岱樺等人涉詐千萬助理費案，涉案通法寺住持釋煌智依公益侵占等罪嫌起訴。釋煌智今天開庭控雄檢起訴後涉不當偵查，盼回歸法庭程序，對此，雄檢表示，是無端指控。

高雄地方法院今天召開準備程序庭並確認爭點。釋煌智在律師陪同下開庭，他否認檢方指控的罪行，並由辯護律師當庭指控檢方在起訴後仍場外辦案。

辯護律師郝燮戈庭後接受媒體聯訪表示，檢察官疑在此案起訴後，以調查他案為由對被告進行偵查，另外，檢察官疑在法院審理期間，私下到仁武區通法寺，未出示公務證件，並與寺廟人員接觸，疑詢問和案情也許有關的部分，「非常不尋常、應適可而止」，呼籲檢方勿在法院審理中，還涉及不當偵查。

通法寺現場發布新聞稿指出，辯護律師團表示，案件起訴後，應回到法庭程序中進行攻防，由法院依法調查證據並判斷取證合法性與證據能力，呼籲檢方避免以他案名義造成程序分際與防禦權保障的疑慮，回歸法庭接受審理與證據檢驗，以維護司法公信與程序正義。

對此，高雄地檢署簡短回應，無辯護人所指控的事情，辯護人應在訴訟中提出具體事證。承辦檢察官是基督徒，根本沒有去，這個是無端指控。

全案起因釋煌智遭檢警查出，涉嫌盜用他人印章後偽造相關文件，取得法人登記證，並以林三郎基金會員工組成「立委林岱樺基金會團隊」，涉嫌違反林三郎基金會捐助章程，實際為協助林岱樺準備高雄市長選務的事務，經高雄地檢署偵結，釋煌智被依行使偽造私文書、背信及公益侵占等罪嫌起訴。

釋煌智因涉案遭羈押，去年6月經雄院審理，以新台幣80萬元交保，限制住居並限制出境出海，並禁止與相關人士討論案情。（編輯：李淑華）1150209