林岱樺涉貪案關鍵人物 住持釋煌智現身出庭

南部中心／陳凱茂、陳姵妡 高雄報導

民進黨立委林岱樺去年2月，被控利用職務詐領助理費1400多萬元，擔任其左右手的通法寺住持釋煌智，今天被傳喚開程序庭，釋煌智一身袈裟現身，一度傳出他開庭前「有話想說」，沒想到開完卻不說了，改由律師代為發聲。

林岱樺親暱稱呼「老公」被認定是共犯 住持釋煌智一身袈裟出庭

立委林岱樺，被控利用職務詐領助理費1400多萬元，擔任其左右手的通法寺住持釋煌智，被傳喚開程序庭。（圖／民視新聞）

釋煌智搭車抵達法院，替他辯護的四名律師，上前迎接，周一召開程序庭的釋煌智，似乎已整理好情緒，穿著袈裟現身，對媒體雙手合十微笑，低調不多談。釋煌智律師：「謝謝各位，先進去開庭。」一度傳出釋煌智開庭前「有話想說」，沒想到開完庭人就悄悄離去，關於開庭狀況，釋煌智全交由律師回覆。釋煌智律師郝燮戈：「這個案件到現在為止，我們希望檢方如果在起訴之後，還是用這種很奇怪的方式做偵查的話，就表示檢察官，他對他自己起訴的案件，釋煌智律師郝燮戈，其實信心不夠。」

林岱樺親暱稱呼「老公」被認定是共犯 住持釋煌智一身袈裟出庭

關於開庭狀況，釋煌智全交由律師回覆。

通法寺住持釋煌智，在立委林岱樺競選期間，到競選總部協助輔選，協助處理服務處大小事，是她的重要智囊，其左右手的地位堪稱是「地下總幹事」。據檢調調查，釋煌智全額捐助1001萬元成立的"林三郎覺教基金會"，許多支出項目疑跟宗教無關，有疑似小金庫用途。更查出基金會內部有一個林岱樺基金會團隊」，還分設秘書處、文宣部等單位，從前年3月到去年2月的五百多萬薪水，都由基金會支付，加上檢調從林岱樺手機對話發現，她稱呼釋煌智為老公，具備共犯強烈動機，檢方依涉嫌公益侵占及洗錢罪嫌起訴釋煌智。釋煌智律師郝燮戈：「今天他在那邊講很生氣講抹黑抹黃，抹黃應該就是指老公那一段，那法師當然本身也遭受到很大的困擾，覺得檢方也很奇怪，這種東西你既然不敢列在起訴書裡面，為什麼要把這種訊息放出來。」林岱樺涉貪案，釋煌智就是關鍵人物之一，儘管釋煌智透過律師批評是惡意抹黑，但檢方掌握許多關鍵證據，最後就看法院如何判定。

