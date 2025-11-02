林岱樺淚崩哭喊「天公伯」！岡山造勢湧3萬人支持 游盈隆：為高雄市長初選投下超級變數

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

為了爭取高雄市長提名，深陷貪污官司的民進黨立委林岱樺昨（1）日在高雄岡山舉辦造勢晚會，現場喊出3萬人到場，林岱樺在台上哽咽高喊，「我們天公伯啊，你有看到我的眼淚，我們2萬多人在這裡要跟你拜託，拜託天公伯，給正派的一個人公道，給林岱樺一個公道」，引發熱議。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，這是近1、2年來高雄最成功的一場群眾造勢活動，「她顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。」

林岱樺昨日在高雄岡山舉辦造勢晚會，台上哽咽高喊「拜託天公伯，給正派的一個人公道，給林岱樺一個公道，我會用生命替我們鄉親打拚」，引發熱議。（圖／截自林岱樺臉書）

各陣黨積極布局2026九合一大選，而涉貪遭起訴的林岱樺，日前仍宣布要投入高雄市長選舉，希望贏得民進黨黨內初選。昨日在岡山舉辦造勢晚會，林岱樺現場哽咽高喊：「天公伯啊，台灣我們所有將近2萬人的鄉親在這裡，你有看到我們天公子岱樺被人欺負嗎？我們天公伯啊，你有看到我的眼淚，我們2萬多人在這裡要跟你拜託，拜託天公伯，給正派的一個人公道，給林岱樺一個公道，我會用生命替我們鄉親打拚，我會用生命替我們高雄打拚。天公伯啊拜託你！鄉親序大拜託你！」台下的支持者也跟著她落淚，相關畫面在網路瘋傳。

對此，游盈隆昨日在臉書發文，指昨日在政壇有2大驚奇值得一提，一個是鄭麗文正式接任國民黨主席，她在20分鐘的演說中，完全不提中國認同、九二共識、反台獨、追求統一及刪減國防預算等重大主張，轉變之快，讓黨內外大感意外。但是不是另類TACO（Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣退縮）？值得觀察。

另一個驚奇就是林岱樺高雄岡山造勢，游盈隆表示，現場湧入3萬支持群眾，展現驚人基層實力，堪稱近1、2年來高雄最成功的一場群眾造勢活動。在許多人印象中已奄奄一息的林岱樺強勢出擊、聲淚俱下，將她所有的冤屈直接訴諸群眾，「她自認是黨內民調最高且最強的候選人，希望獲得鄉親的理解與支持。就在今夜，她顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。」

