林岱樺爆教民調作弊？ 綠：若違規黨紀懲處

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺日前在岡山舉辦造勢活動時，主持人疑似教導支持者在電話民調中謊報年齡以獲得年輕票加權，引發爭議。雖然林岱樺強調這只是舉例說明，但民進黨中央表示，若有不正當行為，選對會將依黨紀進行懲處。此事件發生在高雄市長選戰白熱化之際，各候選人紛紛展開造勢活動，爭取民眾支持，也引發各界對民調公正性的關注。

林岱樺陣營在有3萬人參與的造勢場合中，主持人曾以「請問一下您大約幾歲？28歲，好害羞，這樣了解嗎」的方式，疑似教導支持者在電話民調中謊報年齡，以獲得年輕票的加權優勢。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，公開透明的制度會產生最好的候選人。林岱樺則回應，如果真有疑慮，可以將民調加權的部分拿掉，並強調高雄已經從派系的時代走向市民的時代。

民進黨高雄市黨部對此事件表示，切勿以任何形式干擾民調作業。民進黨發言人吳崢解釋，民調中某些年齡族群的人數特別少時，可能會進行某種程度的運算，讓結果能夠近似於真實世界的比例，但黨紀有相關規範可以對違規行為進行懲處。

在選戰持續升溫的同時，林岱樺展現了雄厚的基層實力，計劃在高雄旗山舉辦第二場造勢活動，選擇在邱議瑩的本命區域，並搶在15日在同一地點拚場。另一方面，民進黨立委許智傑也推出自己的競選承諾，表示當選後將在北高雄設立行政服務中心。

值得一提的是，國民黨立委柯志恩在參加正修科大校慶活動時，巧遇了被稱為「高雄十大不老都市傳說」的抓漏達人陳財佑。這位64歲、滿頭白髮的陳財佑曾在2022年被時任高雄市長陳其邁復刻其形象，扮演「抓漏車」司機，因而聲名大噪，幾乎無人不曉。許智傑也表示曾碰到陳財佑，祝福他成為一個達人。各候選人正各自使出不同招數，爭取民眾支持，使高雄市長選戰更加熱鬧。

