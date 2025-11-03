林岱樺爆料 檢下封口令遭駁回

有意參選民進黨高雄市長初選的立委林岱樺1日於岡山區舉行大型造勢活動。（本報資料照片）

爭取民進黨2026高雄市長提名，但遭高雄地檢署以涉貪助理費起訴的立委林岱樺3日痛批，雄檢竟向法院聲請「全面禁止」她利用集會遊行、社群網站及媒體發表意見，形同下「封口令」，被高雄地院以違反「無罪推定原則」、「可能逾越比例限制」駁回聲請。林狠嗆「連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢卻要噤我的聲」；雄檢駁斥林片面解釋，有扭曲原意嫌疑。

據悉，上周雄院首次傳喚林岱樺開庭後，雄檢認為她多次公開評論案情，恐影響共同被告及證人，因此聲請禁止她在集會或社群平台討論案件。但法院認為禁止範圍過於廣泛而駁回聲請，同時解除對林限制住居。

據裁定書指出，檢察官雖聲請法院禁止林岱樺評論本案證據能力或證據評價，但法院認為，判決確定前，被告表達無罪立場及相關評論屬人之常情，重點在於言論是否違反「公正審理」目的。

林岱樺指出，這顯示法院在檢視她的清白，也同時在檢視雄檢起訴品質；連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟要求對她下封口令，難怪法院立刻駁回，「雄檢的偏執，可見一斑」。對此，雄檢低調回應，林岱樺團隊發布的訊息與裁定原意不同，是片面解釋，有扭曲原意嫌疑。

此外，林岱樺1日岡山辦造勢晚會湧進3萬人，展現強大基層動員力。外傳她恐「脫黨參選」，她昨強調，只要黨內給予公平競爭環境就會「願賭服輸」，「不要給我穿小鞋」，她有信心初選一定勝出，大選更要贏過國民黨擬參選人柯志恩。

有關林造勢時提及接到民調電話說是20到30歲都有加權的「民調教學」，遭批公然教選民說謊。民進黨發言人吳崢說，相關個案有沒有違規，由選對會認定；若有人在初選過程試圖欺騙或不正手段影響初選結果，有人向選對會檢舉，將有黨紀可懲處。