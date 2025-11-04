林岱樺獲准變更限制住居可返家同住 強調將以生命捍衛清白

▲檢反對同住怕串證！法官一句話反駁，林岱樺成功回家。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨立委林岱樺涉嫌透過人頭助理與浮報加班費等方式，取得不法所得約1,496萬元，遭高雄地檢署依《貪汙治罪條例》等罪起訴，並遭限制住居、出境。高雄地院日前召開準備程序庭，林岱樺當庭聲請變更限制住居地，盼能返回鳳山老家與高齡母親及妹妹同住。合議庭審酌後認為有其必要性，裁准變更住居，自11月起可返家居住。

林岱樺在庭上表示，自遭限制住居後被迫寄住於友人處，「衣服只有一套、生活諸多不便」，也因茹素習慣和安全考量造成困擾，更以「卑微請求」形容自己僅希望能回家照顧近80歲母親。她也向法院表示，公權力搜索與偵查均已完成，家人與助理不敢再接觸，「已沒有可以串證的對象」。

廣告 廣告

檢方則反對其返家同住，指出林岱樺與胞妹為本案共同被告，一旦同住恐有串證之虞。然合議庭認為，限制住居之目的在防止逃亡，而非限制居住自由；且若有心串證，即便不同住亦可透過通訊軟體聯繫，檢方主張不足以逾越比例原則，故不採納反對意見。

回顧案情，高雄地檢署於今年2月20日發動搜索，6月24日偵結後，林岱樺及家人、助理等共10人遭依貪汙、背信、公益侵占等罪起訴，並分別裁定交保及限制住居等處分。

庭訊後，林岱樺受訪強調，「我要用生命捍衛自己的清白」，並表示相信社會大眾與高雄市民會是最睿智的審判者。她強調，將全力在法庭上證明自身清白，同時不影響國會問政職責。（圖╱本報資料照片）