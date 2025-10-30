林岱樺獲正國會力挺拚高雄市長 賴瑞隆：相信初選結束黨內必團結

民進黨立委賴瑞隆爭取黨內提名，參選2026高雄市長。（圖／方萬民攝）

民進黨派系「正國會」力挺立委林岱樺角逐2026高雄市長黨內提名。同樣有意參選的立委賴瑞隆今（30）日受訪時表示，初選應是君子之爭，期盼黨內同志各自登山、各自努力，並相信初選結束後，黨內一定會團結。

目前有意爭取黨內提名，投入2026高雄市長的包括，立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆與許智傑。各組候選人，皆在地方深耕多年，基層實力雄厚。黨內派系也積極運作，盼推派屬意人選代表民進黨征戰2026高雄市長選戰。

賴瑞隆指出，高雄市長初選是一場君子之爭，應「點到為止、不要傷感情」，希望各自登山、各自努力。他表示，2026年選戰將是艱困一役，「要團結一致、打贏這場選戰，守護高雄的發展與台灣的最大利益，大家的目標是一樣的」。

對於正國會內部人士相繼表態力挺林岱樺，包括外交部長林佳龍、立委王義川與新北市議員卓冠廷等人，賴瑞隆也大方回應，指出彼此關係良好。「林佳龍部長過去給我很多施政建議；王義川是好朋友，還特別從義大利帶黃色小鴨給我；卓冠廷是學弟，互動也很密切。」他強調，派系間有競爭也有合作，相信初選結束後，大家會再度團結一致。

